Le prince Charles est «irrité» par la campagne de relations publiques stratégique et évidente des Wessex .

Au cours du week-end, le Sunday Times a raconté une histoire fascinante sur le titre de “Duc d’Édimbourg” du prince Philip et sur ce qu’il deviendra maintenant que Philip est décédé. Pendant des décennies, le prince Edward a cru qu’il «hériterait» du titre du DoE, car cela a toujours été l’intention de Philip et de la reine Elizabeth. Quand Edward a épousé Sophie, la remise éventuelle du titre du DoE a été intégrée dans le décret les nommant comte et comtesse de Wessex. Apparemment, Edward est en quelque sorte un étudiant en titres, et le comté de Wessex était celui qu’il a choisi pour lui-même, sachant qu’il deviendrait éventuellement DoE. Mais techniquement parlant, une fois Philip décédé, le prince Charles est devenu DoE et c’est à Charles de décider ce qu’il advient du titre. Le Times a même suggéré que Charles laisserait le titre DoE en suspens, ce qui signifie que personne ne l’utilisera pendant des années/des décennies, plutôt que de le donner à Edward. Alors… Richard Kay a une longue et louche histoire à propos de tout cela – vous pouvez lire l’article complet ici. Quelques faits saillants :

Les Wessex convoitaient depuis longtemps les titres du DoE : Trois mois après la mort du duc de 99 ans – de manière assez inattendue – une mouche dans la pommade pourrait menacer l’élévation tant convoitée d’Edward et Sophie au rang de Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse d’Édimbourg.

Charles impitoyable : Le prince Charles, qui, en tant que fils aîné de Philip, a hérité de tous les titres de son père, a fait savoir qu’il n’était pas du tout enthousiaste à l’idée. Une source proche de lui a apparemment été citée avec autorité : « Le prince est le duc d’Édimbourg dans son état actuel, et c’est à lui de décider ce qu’il advient du titre. Cela n’ira pas à Edward. Il est difficile d’imaginer quoi que ce soit de plus écrasant pour le plus jeune fils de la reine que la certitude impitoyable de ces six derniers mots.

Sympathie pour les Wessex : À première vue, il y aura donc une sympathie considérable pour Edward et Sophie, la fille de la classe moyenne d’un dirigeant d’une entreprise de pneus, qui est devenue particulièrement proche de la reine. Après des débuts difficiles, Sophie est également un membre de la famille fiable et fiable. Il y a aussi la perplexité. Car en apparence, cela ressemble à une manœuvre mesquine, mesquine, presque méchante de la part du prince de Galles, reniant apparemment l’un des souhaits les plus chers de son père.

C’est à propos de Meghan ?? En 1999, lorsqu’Edward et Sophie ont échangé leurs vœux à la chapelle St George de Windsor, la famille royale avait un teint très différent. Personne n’aurait alors imaginé que dans moins de deux décennies, deux membres de la famille épouseraient des divorcés, qu’une femme métisse serait accueillie dans la maison de Windsor et qu’un prince royal serait autorisé à rester un SAR tout en obtenir de vastes sommes d’argent dans des accords commerciaux en Californie. Mais la Grande-Bretagne de 2021 est un endroit très différent. Plus méritocratique, plus diversifié et moins enclin à la coutume et à la tradition.

Adapter la monarchie : Une chose est sûre, Charles, malgré toutes ses manières fuddy-duddy, est conscient que la Grande-Bretagne dont il deviendra le monarque subit d’énormes changements sociaux et culturels. Pour survivre, la monarchie devra s’adapter avec elle. Même avant la mort de son père, Charles avait de plus en plus pensé à l’avenir. “Il ne s’agit pas seulement de savoir si Edward devient duc d’Édimbourg par rite de passage ou non, il y a eu des discussions sur l’ensemble du niveau supérieur de la famille royale”, a déclaré un ami de la famille.

Monarchie rationalisée : Le portefeuille caritatif de Charles est rationalisé lorsqu’il sera roi et cette même approche médico-légale est appliquée à ce que la famille royale fait et à ce que fait son règne. Comme cela va certainement réduire les effectifs, cela signifie que moins de membres de la famille royale effectuent des engagements. C’est donc dans un contexte de monarchie allégée que le prince a développé des idées sur les membres de la famille royale au travail, leurs titres et leur adéquation avec sa vision d’une Grande-Bretagne moderne. Un proche de Charles m’a dit que plutôt que plus de titres royaux, le Prince en préfère moins.

Il semble que Charles ne soit pas sûr de la suite : Si Edward héritait du titre d’Édimbourg, il passerait alors à son propre fils, James, le vicomte Severn, qui est élevé pour s’attendre à une vie en dehors de la famille royale… Charles peut même souhaiter que cela aille à son propre petit-fils, le prince Louis. Les rapports du week-end suggéraient que Charles était tenté d’utiliser le titre lui-même lorsqu’il était en Écosse, mais on lui a dit que son style existant au nord de la frontière, le duc de Rothesay, était supérieur au duché d’Édimbourg. Les amis du Prince se demandaient si c’était parce qu’il voulait absorber quelque chose de son père, qui était souvent si critique à son égard. Mais les proches de Philip disent que c’est à cause de la profusion de titres disponibles pour Charles, qu’il a tant souhaité que les siens aillent à Edward. « S’il est simplement fusionné avec celui de Charles, on n’en entendra plus jamais parler », déclare le biographe Hugo Vickers.

Fatigue du Wessex : Il y a un autre problème, bien sûr : la rivalité entre frères et sœurs. Après deux interviews très médiatisées dans lesquelles Edward a parlé du défi d’hériter du duché de son père, il semble qu’il y ait un peu de «fatigue du Wessex» parmi certains membres de «la firme» et Charles a tiré un coup de semonce. Cela n’aide pas que Charles et Camilla ne soient pas très proches d’Edward et Sophie. Il en est ainsi depuis que le prince a insisté pour que son frère et sa belle-sœur renoncent à leurs activités commerciales après la publication du journal «Fake sheikh» en 2001 lorsque la comtesse a été enregistrée en train de faire des remarques désobligeantes à l’encontre de hauts responsables politiques.

La campagne de relations publiques des Wessex leur a explosé au visage : La proximité physique des Wessex avec la reine au château de Windsor et une campagne de relations publiques discrète qui a souligné leur proximité avec le souverain et le fait qu’ils sont considérés comme une paire de mains sûre, ont irrité certains à Clarence House. “On a remarqué qu’ils sont souvent décrits comme ‘indispensables'”, explique un proche de la duchesse de Cornouailles. « Cela semble stratégique. »

Ce n’est pas une affaire conclue : ‘Charles indique clairement que son frère a peut-être sauté le pas [over the title of Duke of Edinburgh], dit l’un des membres de l’entourage de Charles. “Ce n’est pas une affaire conclue.”

Je suis en train de me moquer du truc sur la “fatigue du Wessex”. Charles est vraiment un vieux chien rusé – je m’étais demandé si Chaz et ses gens avaient compris que Sophie et Edward faisaient le plus pour attirer l’attention à la suite de la mort de Philip. Charles avait, en fait, fait attention. Cela étant dit, je suis sûr que Chaz aurait retenu le titre DoE avec ou sans le Grief Tour déséquilibré des Wessex. C’est juste plus drôle que cela ressemble à une punition directe pour Sophie qui parle sans cesse du fait qu’elle est la mariée préférée de la reine et que Philip aurait voulu qu’elle soit une prostituée. Vraiment, Chaz a attendu toute sa vie pour punir ses frères et ne vous y trompez pas, il est absolument mesquin. William tient ça de Charles.

