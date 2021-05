Le prince Charles est «le plus blessé» par les attaques d’Harry alors que les médias américains suscitent une «immense colère» | Royal | Nouvelles

Le prince Charles est le «plus blessé» de la récente série d’explosions du prince Harry contre la vie dans la famille royale. Le week-end dernier, des rapports ont fait surface affirmant que des assistants supérieurs du palais de Buckingham avaient appelé le duc et la duchesse de Sussex à renoncer à leurs titres. Charlotte Griffiths, rédactrice en chef du journal du Mail on Sunday, pense que l’équipe autour du prince Charles est derrière ces appels.

Elle a déclaré au Palais confidentiel de MailPlus que les attaques d’Harry contre la vie grandissant dans la famille royale craignent “d’annuler” le travail accompli pour reconstruire la réputation de Charles.

Mme Griffiths a déclaré: “Les appels à leur retirer leurs titres montrent à quel point les gens sont en colère. Il y a beaucoup de frustration et de colère et je pense que c’est plus du côté de Charles.

«L’équipe du prince Charles a passé des années et des années à bâtir sa réputation.

“Il a conduit Meghan dans l’allée, et la nation a commencé à se réchauffer envers Charles.”

JUST IN: Meghan “ a tout ” tandis que la “ colère ” d’Harry de perdre “ tout ”

Elle a ajouté: “Je pense en fait qu’ils sont toujours chaleureux avec lui mais pas grâce à Harry.

«Harry essaie d’annuler tout cela.

“Ils voient leur projet arraché sous eux par son propre fils.”

La rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, a confirmé que la frustration dans le palais était “immense” après les coups d’Harry.

Dans la dernière critique, le duc de Sussex a accusé la famille royale de «négligence totale» et de «l’intimider dans le silence».

L’homme de 36 ans a raconté à sa nouvelle série documentaire Apple TV sur la santé mentale que le prince Charles lui avait dit à lui et à son frère que, comme il avait souffert, ses fils en souffriraient aussi.

Le duc a déclaré que lui et la duchesse de Sussex étaient soumis à un tel niveau de harcèlement sur les réseaux sociaux qu’il se sentait «complètement impuissant».

Harry a également fulminé dans la série sur la santé mentale avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, à propos de lui avoir dit de “jouer le jeu” quand il se débattait avec la vie royale.