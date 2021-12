Le prince Charles et Camilla mettent en lumière le sort des personnes âgées à Noël – « Se sentir plus seul » | Royale | Des nouvelles

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont exhorté les gens à ne pas oublier de vérifier leurs « amis et parents plus âgés » pendant les vacances de Noël. Le couple royal a partagé le message festif sur son compte Instagram vendredi.

Ils ont déclaré: « Ce Noël, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles vous encouragent à vous souvenir de vos amis et parents plus âgés pendant la saison des fêtes. »

« Saviez-vous que près de 1,5 million de personnes âgées se sentent plus seules à Noël qu’à tout autre moment de l’année ? »

Le message était accompagné d’une charmante image de Charles et Camilla debout à côté d’un sapin de Noël très bien décoré à Clarence House.

Le message est particulièrement poignant pour Charles qui est le patron d’Age UK, une organisation caritative qui aide à soutenir les personnes âgées dans tout le Royaume-Uni.

Considérant que Camilla est la patronne de Silver Line, qui gère une ligne d’assistance 24 heures sur 24 pour les personnes âgées leur permettant de « appeler pour obtenir des informations, de l’aide ou simplement une conversation amicale ».

Plus tôt dans la semaine, Camilla a organisé sa fête annuelle de coupe d’arbres pour les enfants.

Les photos de l’événement montrent des enfants utilisant soigneusement une épée pour glisser des ornements sur les branches de l’arbre.

Le garde gallois Ed Andresen a aidé en accrochant des ornements pour les enfants.

Les enfants ont également été surpris par un message vidéo de l’acteur et comédien britannique M. Tumble.

Cette année, la famille royale devrait se réunir pour Noël au domaine de Sandringham après l’annulation du rassemblement de l’année dernière au milieu de la pandémie.

Les rapports avaient initialement indiqué que la reine passerait Noël seule, mais le Mirror a suggéré que le monarque pourrait être accompagné du prince Charles et Camilla, du prince William et de Kate, de la princesse Anne, du prince Edward et de son épouse Sophie, qui ont annulé tout pré-Noël plans pour s’assurer qu’ils peuvent être avec elle.

Une source a déclaré à The Mirror : « En termes de plans pour Noël, tout est en suspens.

«Les membres supérieurs de la famille se sont parlé et ont réduit tous les contacts sauf essentiels en public afin qu’ils soient prêts à voyager pour être avec la reine partout où Noël peut avoir lieu.

« Comme elle a agi tout au long de la pandémie, la reine fera ce qu’elle pense être juste dans les circonstances actuelles qui sont en constante évolution. »