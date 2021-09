Le prince Charles et Camilla saluent une victoire «remarquable» à la bataille d’Angleterre dans un service émouvant | Royale | Nouvelles

in

Le prince Charles, 72 ans, et son épouse Camilla Parker-Bowles, 74 ans, ont assisté au service à l’abbaye de Westminster dimanche, pour commémorer les « hommes courageux » impliqués dans la bataille d’Angleterre. La bataille d’Angleterre en 1940 a vu des pilotes de la RAF s’envoler dans le sud de l’Angleterre pour repousser la Luftwaffe nazie.

Berlin a envoyé quelque 1 120 avions de la Luftwaffe pour attaquer le Royaume-Uni.

Bien qu’en infériorité numérique, environ 630 combattants courageux de la RAF ont réussi à repousser les pilotes nazis de la capitale.

Deux jours plus tard, Adolf Hitler a été contraint de reporter les plans allemands de lancer une invasion maritime du Royaume-Uni – connue à l’époque sous le nom d’opération Sea Lion.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles étaient également accompagnés du Premier ministre et de la ministre de l’Intérieur Priti Patel.

Des clichés pris du service d’hier montrent également comment COVID-19 a changé la façon dont nous commémorons nos héros de la RAF et nos succès en temps de guerre.

Les visiteurs, dont Boris Johnson, peuvent être vus portant des masques faciaux lorsqu’ils sont entrés dans l’église vieille de 1061 ans et les invités étaient tenus de suivre les règles de distanciation sociale.

Charles et Camilla ont publié leur visite masquée à l’abbaye de Westminster sur la page Instagram de Clarence House.

Accompagnant leur message, Clarence House a écrit: “Aujourd’hui, le prince de Galles, patron de la Battle of Britain Fighter Association, et la duchesse de Cornouailles ont assisté à un service d’action de grâce et de consécration à l’abbaye de Westminster pour commémorer le 81e anniversaire de la bataille d’Angleterre. “

@nonnalife a ajouté: “”Jamais dans le domaine des conflits humains, autant de personnes n’ont dû autant à si peu”. Nous nous souvenons d’eux. “

D’autres utilisateurs ont choisi de complimenter la duchesse de Cornouailles pour sa tenue au service.

“J’adore la tenue de la duchesse”, a déclaré @dkingman50.

@redlipstickwarrior a ajouté: “La duchesse a l’air si élégante et ravissante.”