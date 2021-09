Le prince Charles et Camilla «si fiers» d’Emma Raducanu après la finale «exceptionnelle» de l’US Open | Royale | Nouvelles

Le prochain thriller Apple TV + “Sharper” vient de recevoir un autre poids lourd. Comme l’a rapporté Deadline, John Lithgow a signé pour jouer dans “Sharper”, le prochain thriller d’Apple Original Films et A24. Lithgow jouera aux côtés de Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith et Briana Middleton. John Lithgow a rejoint le casting de […] More