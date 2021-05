Le prince Charles et la reine plantent un chêne pour lancer une initiative pour marquer le jubilé de platine | Royal | Nouvelles

L’héritier du trône s’est joint à sa mère pour planter un chêne de Verdun sur le terrain du château de Windsor pour marquer le lancement du Queen’s Green Canopy (QGC). L’initiative a été mise en place pour célébrer le jubilé de platine du monarque l’année prochaine.

Sa Majesté a planté 1 500 nouveaux arbres à travers le monde pendant son mandat de reine et elle encourage maintenant les autres à «planter un arbre pour le jubilé» aussi.

Pour l’occasion spéciale, Buckingham Palace a publié une nouvelle photographie des deux membres de la famille royale.

Dans l’instantané, pris le 23 mars, la famille royale se tient à côté de l’arbre nouvellement planté, le prince Charles tenant une pelle.

Le prince de Galles a également enregistré un message vidéo appelant d’autres personnes à se joindre à l’initiative de «protéger et soutenir» l’environnement.

Il a déclaré: «Il est absolument vital que davantage des bonnes espèces d’arbres soient plantées, aux bons endroits, et que davantage de forêts, d’avenues, de haies et d’arbres de haies et de plantations urbaines soient établis, tout en veillant à ce que nous protégions et soutenions également ce que nous avons déjà.

«Que vous soyez un individu souhaitant planter un seul jeune arbre dans votre jardin, une école ou un groupe communautaire plantant un arbre, un conseil, un organisme de bienfaisance ou une entreprise ayant l’intention de planter toute une avenue d’arbres ou un agriculteur cherchant à créer de nouvelles haies, tout le monde à travers le pays peut s’impliquer.

Le prince Charles, qui milite pour des causes environnementales depuis 50 ans, a annoncé plus tôt cette année qu’il souhaitait que les entreprises investissent dans l’exploitation du «pouvoir irremplaçable de la nature».

En janvier, il a dévoilé une nouvelle initiative appelée “ Terra Carta ” qui vise à lever 7,3 milliards de livres sterling au cours de la prochaine décennie, à dépenser pour créer un avenir plus durable.

Le prince de Galles a déclaré à l’époque: «Je ne peux qu’encourager, en particulier, ceux de l’industrie et de la finance à fournir un leadership pratique à ce projet commun, car ils sont seuls capables de mobiliser l’innovation, l’échelle et les ressources nécessaires pour transformer notre économie mondiale. »

Abordant l’inspiration derrière le choix du nom, il a ajouté: «Si nous considérons l’héritage de notre génération, il y a plus de 800 ans, la Magna Carta a inspiré une croyance dans les droits fondamentaux et les libertés des personnes.

«Alors que nous nous efforçons d’imaginer les 800 prochaines années de progrès humain, les droits fondamentaux et la valeur de la nature doivent représenter un changement radical dans notre approche du« futur de l’industrie »et du« futur de l’économie ».»

Certaines entités ont déjà apporté leur soutien à Terra Carta, y compris l’ancien directeur de la conception d’Apple Inc. Sir Jony Ive.

Les sociétés soutenant le programme comprennent Bank of America, AstraZeneca, HSBC, l’aéroport d’Heathrow et BP.