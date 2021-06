Le prince Charles et le prince William «ne sont pas intéressés» par le produit phare du Brexit de 200 millions de livres sterling de Boris | Royale | Nouvelles

in

Et avec une dispute sur le coût qui continue de mijoter, il est peu probable que les Royals seniors utilisent le navire, annoncé le mois dernier, pour des voyages en famille non plus. Une source proche de la maison royale a déclaré que ni le prince de Galles ni le duc de Cambridge ne se souciaient beaucoup de ce que Downing Street appelle un “phare national” pour remplacer le Royal Yacht Britannia, mis au rebut en 1997.

Le chancelier Rishi Sunak refuserait de payer la facture du projet, et le ministère de la Défense et les départements des affaires et du commerce seraient également réticents.

Les querelles interdépartementales ont rendu Charles et William encore moins désireux de s’impliquer.

L’initié a déclaré au Sunday Times : « Personne ne veut de ce navire au palais.

« Charles n’en veut pas. William ne s’y intéresse pas. Il n’a aucun intérêt pour les choses navales.

« Toute cette controverse ne fait que les rebuter encore plus. »

La source a ajouté : « Vont-ils embarquer pour promouvoir le commerce s’ils sont dans la région ? Bien sûr.

Ils ont expliqué : « Les gens du ministère de la Défense demandent au n° 10 : « Que voulez-vous que nous mettions au rebut pour le payer ?

« Ils menacent de couper un autre navire de surface ou des jets F-35.

“Boris est furieux à propos de tout ça. Il aime le plan.

M. Johnson veut utiliser le navire pour promouvoir les accords commerciaux et plus généralement, sa vision ambitieuse de « Grande-Bretagne mondiale ».

D’autres sources politiques affirment que M. Johnson a été informé à plusieurs reprises que le plan était “un désastre en devenir”.

Dévoilant ses plans l’année dernière, le Premier ministre a déclaré : « Ce nouveau navire amiral national sera le premier navire du genre au monde, reflétant le statut en plein essor du Royaume-Uni en tant que grande nation commerciale maritime indépendante.

“Chaque aspect du navire, de sa construction aux entreprises qu’il présente à bord, représentera et promouvra le meilleur des Britanniques – un symbole clair et puissant de notre engagement à être un acteur actif sur la scène mondiale.”

Cependant, le Sunday Times a affirmé que la reine Elizabeth était opposée à toute idée de donner au navire le nom de son mari, le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans.

Une source royale de haut rang a suggéré qu’il était considéré comme un symbole « trop grand » pour être utilisé par la monarchie à l’ère moderne.

“Ce n’est pas quelque chose que nous avons demandé.”

Une source distincte du Palais a ajouté: “C’est une décision du gouvernement.

“Le palais de Buckingham n’a pas été impliqué dans la décision, mais nous la respectons.”