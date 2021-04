Le prince Charles et ses fils ont parlé pendant deux heures après les funérailles du prince Philip? ⋆ 10z viral

Je suis, comme toujours, incroyablement curieux de savoir comment certains événements sont rapportés dans la presse britannique. Il semblait que dès que le prince Harry avait mis les pieds sur le sol britannique – pour la première fois en 13 mois – la famille royale fuyait contre lui et créait ces histoires bizarres et mélodramatiques à son sujet. J’espère qu’Harry s’est suffisamment éloigné de sa famille pour les voir sous un nouveau jour et voir leurs machinations banales et stupides pour ce qu’elles sont. L’histoire dans le soleil est que William, Harry et Charles se sont réunis pendant des heures après les funérailles du prince Philip le samedi. La raison en est que Baldemort, Chuck et Haz n’ont pas quitté le château de Windsor pendant plusieurs heures.

Le prince Harry a retrouvé son frère William pendant deux heures après les funérailles du duc d’Édimbourg – suscitant l’espoir de paix entre eux. Ils ont rejoint papa Charles pour la première fois depuis que l’interview d’Oprah US de Harry et de sa femme Meghan a menacé de déchirer la famille. Charles a eu des entretiens privés avec ses fils en guerre après les funérailles du duc d’Édimbourg – et les initiés disent que c’est exactement ce que Philip aurait voulu. Les trois se sont rencontrés loin des caméras après le service télévisé de samedi. Ils sont restés ensemble pendant deux heures au château de Windsor alors qu’ils se mêlaient aux membres de la famille sur son quadrilatère. Cela a suscité l’espoir que la rupture dévastatrice entre les frères pourrait un jour être guérie. Harry peut maintenant rester pour le 95e anniversaire de la reine ce mercredi. Il a également annoncé qu’il rejoindrait son frère aîné pour le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana au palais de Kensington. Les initiés royaux espèrent que la cérémonie du 1er juillet pourrait également aider à atténuer la fracture alors qu’ils se tiennent ensemble pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère. Une source a déclaré: “Nous sommes au début, mais vous espérez que c’est exactement la première étape que Philip aurait souhaité.” Une source a déclaré: «On ne sait pas ce qui a été dit à huis clos et quand les caméras ont été éteintes, mais il est insondable de penser que Megxit et Oprah ne sont pas venus. Harry et William ont semblé cordiaux alors que les caméras tournaient et cela semblait ouvrir la voie à Charles pour les rejoindre quand tout le monde était parti. Harry et William arrivèrent ensemble au Quadrangle loin des caméras de télévision alors que le reste de la famille discutait sur la pelouse. Charles et Camilla, qui avaient conduit la famille sur le chemin du retour, se promenèrent dans l’herbe pour parler aux princes. Les membres de la famille se sont séparés en petits groupes et ont parlé à deux mètres l’un de l’autre sans leur masque, offrant «solidarité» et «réconfort», ont révélé des sources. La reine s’est retirée dans ses appartements privés avec sa dame d’honneur Susan Hussey immédiatement après le service. La duchesse de Cornouailles est partie en voiture sans Charles à 17h. Mais selon des sources, le prince de Galles et ses fils sont restés au château pendant une heure après le départ de Camilla. La biographe royale Penny Junor a déclaré: «C’était quelques minutes après les funérailles et ils étaient tous en deuil à leur manière. Il y a peut-être eu des salutations. Et même cela est un début positif. Il y a beaucoup à démêler ici. C’est une brouille qui dure depuis longtemps. Ils ont besoin de temps, d’espace et de confiance. Harry devrait rester pour l’anniversaire de la reine, car c’est le moins qu’il puisse faire pour sa grand-mère et cela lui donne encore plus d’occasions de parler à son père et à son frère.

C’est incroyablement curieux pour moi que l’histoire officielle de la Royal Rota soit que William et Harry étaient en guerre et que Charles est séparé de leur boeuf et agissant comme une sorte d’arbitre neutre du différend entre les frères. Quels petits souvenirs ils ont – Harry était (et est peut-être) aussi en colère contre Charles que contre William. Harry est massivement déçu par son père, il nous l’a dit lui-même. C’est vraiment quelque chose de voir les médias britanniques prétendre maintenant que le seul bœuf d’Harry est avec William. Quoi qu’il en soit, je suppose que William et Charles divulgueront tous les deux leurs versions de la conversation aux journaux dans les jours à venir. Il sera intéressant de voir si Harry appelle Gayle King pour corriger quoi que ce soit.

