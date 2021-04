Le prince Charles et William «plus concentrés» sur la construction d’une famille royale unie au milieu des tensions | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg est décédé à l’âge de 99 ans plus tôt ce mois-ci et était l’époux royal britannique le plus ancien. Les tensions entre Harry, William et Charles se seraient intensifiées après que le duc et la duchesse de Sussex se soient assis avec Oprah Winfrey pour une interview révélatrice.

Le prince Harry a déclaré à l’animateur de l’émission de discussion américaine qu’il pensait que son frère et son père étaient «piégés» dans le «système» de l’entreprise.

L’expert royal Kate Nicholl a déclaré que William et Charles se sont engagés à travailler ensemble pour assurer l’avenir de la monarchie.

Elle a expliqué que la mort du prince Philip marquait «la fin d’une époque».

S’adressant à «The Royal Beat» de True Royalty TV, Mme Nicholl a déclaré que le duc de Cambridge et le prince de Galles sont désormais «plus unis que jamais» sur leur vision de l’avenir.

Elle a déclaré: «Les sources auxquelles je parle disent que la notion de« souverain »est ce qui les a réunis dans le sillage d’Andrew et Megxit.

«Ils sont plus forts que jamais et plus concentrés.

“Il ne s’agit pas d’agiter une baguette magique et tout va bien. Il y a beaucoup de travail à faire.

«Il y a beaucoup de ponts à construire et de confiance à regagner.

“Cela ne se produira pas lors d’une promenade rapide autour du château de Windsor.”

LIRE LA SUITE: Queen sur une trajectoire de collision avec Charles et William sur le prince Andrew

La duchesse de Sussex, très enceinte, n’a pas assisté aux funérailles du prince Philip suite aux conseils de son médecin de ne pas voyager.

On s’attend à ce que Harry retourne au Royaume-Uni à nouveau cet été pour dévoiler une statue de sa défunte mère avec William.

La princesse Diana a été tragiquement tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997 et en août dernier, 23 ans se sont écoulés depuis sa mort.

La statue de feu la princesse de Galles, commandée par Harry et William, devrait être installée pour marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Le palais de Kensington avait précédemment déclaré que la sculpture serait dévoilée dans le jardin du palais de Londres le 1er juillet 2021.