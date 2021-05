Le prince Charles et William veulent que Meghan Markle et Harry se «trient» | Royal | Nouvelles

La famille royale en a assez du drame Harry et Meghan, selon un grand expert royal. Russell Myers, rédacteur royal du Daily Mirror, a déclaré à talkRADIO que le prince William et son père Charles “veulent tracer une ligne sous Harry et Meghan et se concentrer sur les affaires en cours”. Cela intervient au milieu des affirmations selon lesquelles Harry serait sur le point d’être exclu des affaires de la famille royale à la suite de son interview avec Oprah Winfrey.

L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a déclaré: «Il a été suggéré cette semaine que le prince Charles reste dans un état de fureur froide face à ce que le prince Harry a fait au cours de l’année écoulée, en particulier l’interview d’Oprah Winfrey.

«Il y avait cette suggestion que Charles était tout pour pardonner, oublier, guérir la fracture – mais apparemment pas.

“Si tel est son état d’esprit, je pense que le peuple britannique sera derrière lui à chaque étape.

“Je pense que la plupart des gens pensent qu’Harry ne mérite pas d’être pardonné.”

JUST IN: Le prince Charles et William acceptent de fuir Harry après Oprah et les fuites

M. Myers a répondu: “Le reste de la famille royale est très, très uni pour essayer de se remettre au travail

«Nous les avons à peine vus. Ils sont apparus sur les appels Zoom ici et là.

«Mais personne n’a fait la vraie affaire de la monarchie, qui consiste à sortir, à être parmi le peuple et à faire la lumière sur différentes associations caritatives, et à parcourir le monde et le Commonwealth.

“Cela fait partie de la remise sur pied de la Grande-Bretagne. En ce qui concerne Harry et Meghan, je pense qu’ils devront essayer de régler les choses par eux-mêmes.

M. Myers a ajouté: “Il est retourné en Amérique avec sa queue entre ses jambes et qui sait ce qui va se passer dans le futur.”

Samedi, il a été suggéré que Charles et William déménageraient pour snober Harry après que le duc de Sussex “soit allé trop loin” et “ait franchi la ligne”.

Charlie Rae, un ancien rédacteur royal du Sun, a déclaré à talkRADIO qu’il semble que la querelle entre William et Harry “ne sera pas résolue”.

Il a dit que William et Charles “n’ouvriront plus jamais leurs bras ouverts à Harry” après qu’il “ait franchi la ligne”.