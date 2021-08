Le prince Charles était «absolument furieux» après que la querelle Harry-William «a sapé son travail» | Royale | Nouvelles

in

Un auteur royal a affirmé cette semaine que le duc de Sussex blâmait son père Charles et son frère William pour la récente tension dans leur relation. Omid Scobie, auteur de la biographie non autorisée des Sussex intitulée “Trouver la liberté”, a déclaré que Harry blâmait son père Charles et son frère William d’être tombés à “posséder” leur part dans la querelle qui a suivi. Dans une interview, accompagnée des derniers extraits de livres, M. Scobie a déclaré que “très peu” de progrès avaient été faits pour réparer leur relation.

Harry et Meghan Markle ont traversé des années difficiles depuis leur mariage en 2018.

Le couple s’est ouvert sur leurs luttes royales et sur la façon dont cela a également eu un impact sur leur relation avec les autres membres de la famille.

En octobre 2019, une source royale a affirmé que Charles était “absolument furieux” que la querelle de ses fils puisse éclipser son travail.

L’initié a déclaré au Sun: “Le prince de Galles est actuellement très occupé en tournée au Japon, y compris une visite avec l’équipe de rugby galloise.

“Mais le fait est que tout ce désordre a complètement sapé le travail qu’il fait, tout comme il a sapé le travail que le prince William et Kate faisaient au Pakistan.”

Alors que William et Harry se sont éloignés ces derniers mois, ils se sont réunis en juillet pour dévoiler une statue de leur mère la princesse Diana.

Les frères ont déclaré: “Nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère.

“Des qualités qui ont fait d’elle une force du bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.”

Ils ont dit qu’ils espéraient que la statue serait “considérée pour toujours comme un symbole de sa vie et de son héritage” et ont remercié “tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante”.

“Quand ils grandiront, leur grand-père sera sur le trône pendant un moment et il a parlé de cette monarchie allégée. Je pense qu’il faudra leur donner plus de liberté.”

Un initié royal a également déclaré récemment au Daily Mail : « Charles n’a jamais caché le fait qu’il voulait une monarchie allégée lorsqu’il deviendrait roi.

“Il se rend compte que le public ne veut pas payer pour une énorme monarchie et, comme il l’a dit, le balcon du palais de Buckingham s’effondrerait probablement.”