Le prince Charles exhorte les dirigeants du Commonwealth à collaborer avec les investisseurs – « Si critique maintenant | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 72 ans, participe actuellement au sommet sur le climat COP26 qui se déroule à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre. Le royal a rencontré mardi les dirigeants du Commonwealth, marquant le plus grand rassemblement depuis le début de la pandémie.

Le royal de 72 ans a également invité les directeurs généraux de certaines des plus grandes entreprises du monde qui sont disposées à investir dans une technologie qui aidera les pays à réduire leur empreinte environnementale.

« Pendant des années et des années, j’ai essayé – je suppose au cours des 40 dernières années – de réunir des cadres et d’autres personnes du monde entier pour essayer de sensibiliser le public à l’intérieur auquel nous sommes confrontés maintenant », a déclaré Charles.

«Et ils sont si critiques maintenant.

« Ils sont très désireux de contribuer aux opportunités d’investissement en ce qui concerne vos exigences de transition », a exhorté les dirigeants de la nation royale.

LIRE LA SUITE: Netflix recherche un adolescent «talentueux» pour jouer le prince William dans la couronne

Il a déclaré aux dirigeants mondiaux que les nations devaient rechercher des solutions à l’urgence climatique dans un discours émouvant.

« Après des milliards d’années d’évolution, la nature est notre meilleur professeur », a déclaré Charles.

« À cet égard, restaurer le capital naturel, accélérer les solutions basées sur la nature et tirer parti de la bioéconomie circulaire seront essentiels à nos efforts. »

Le royal s’est également adressé à la réunion du G20 à Rome, soulignant la nécessité d’agir sur l’urgence climatique.

« Il est sûrement temps de mettre de côté nos différences et de saisir cette opportunité unique de lancer une reprise verte substantielle en mettant l’économie mondiale sur une trajectoire confiante et durable et ainsi sauver notre planète », a déclaré Charles dimanche.