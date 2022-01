Le prince Charles gardera en vie l’héritage du prince Philip en tant que royal pour « reprendre » le domaine de Duke | Royale | Des nouvelles

Le prince Charles est déjà l’unique propriétaire de Highgrove, dans le Gloucestershire, qu’il a transformé au fil des ans en une maison idyllique loin de son bureau principal à Londres à Clarence House. Mais le prince de Galles pourrait bientôt commencer à appeler Sandringham sa maison de campagne, car le commentateur royal Robert Jobson a suggéré qu’il en ferait sa résidence de campagne de choix. La résidence royale de Norfolk est très chère à la reine et a été pendant des années parmi les escapades préférées du défunt prince Philip.

S’adressant à The Royal Beat de True Royalty, M. Jobson a déclaré: « Cela ressemble à la façon dont les choses évoluent, que Sandringham va être la propriété de campagne de Charles. »

La rédactrice en chef de Majesty Magazine, Ingrid Seward, a noté que le prince Charles jouait déjà un rôle de premier plan dans la gestion du domaine, aidant à transformer son agriculture en une agriculture entièrement « biologique ».

Elle a déclaré: « Il a pris le relais… tout est bio maintenant.

« Il a repris ça il y a quelques années.

Elle a ajouté: « C’est sa responsabilité. Sandringham était le domaine de tir et c’est ce qui fait que beaucoup de choses continuent, donc c’est vraiment important. »

Sandringham est depuis longtemps très chère à la reine et à la famille royale car ils passent traditionnellement leurs vacances de Noël à Norfolk.

Sa Majesté se rend normalement au domaine à la mi-décembre et y passe du temps jusqu’au début février.

Avant la pandémie, elle resterait à Norfolk jusqu’au 6 février, date anniversaire de la mort de son père.

Elle a passé Noël au château de Windsor avec le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, son plus jeune fils, le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex ainsi que son cousin le duc de Gloucester et sa femme.

Le prince Philip était connu pour passer des mois à Wood Farm, sur le domaine de Sandringham, avant que le coronavirus ne l’oblige, lui et la reine, à s’isoler pendant des mois au château de Windsor.

Homme de plein air, le duc d’Édimbourg a continué à s’adonner à certains de ses passe-temps préférés, tels que la conduite de calèche, sur le domaine.

Il a choisi le petit chalet comme résidence principale suite à sa retraite en 2017