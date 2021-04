Le prince Charles héritera d’abord du duc d’Édimbourg malgré le titre prometteur de Philip à Edward | Royal | Nouvelles

Le prince Edward devait adopter le titre de duc d’Édimbourg maintenant que son père, le prince Philip, est décédé. Cependant, le rôle du duc d’Édimbourg devra d’abord aller à son frère, le prince Charles, selon des experts royaux. Le podcast Royal Rota d’ITV a expliqué pourquoi cela se produit.

L’animatrice Lizzie Robinson a déclaré aux auditeurs: «Cela finira par passer au prince Edward, mais pour le moment, il est transmis au prince Charles.

«Lorsque le prince Charles devient roi, le titre revient à la Couronne.

“C’est à ce moment-là qu’il peut être donné au Prince Edward.”

Le co-animateur Chris Ship a ajouté: “Cela passe au prince Charles parce qu’il est le fils aîné.”

Il a expliqué: “Mais il ne l’utilisera pas parce qu’il a ses autres titres.

«De toute évidence, prince de Galles, héritier du trône, duc de Rothesay, duc de Cornouailles et tout le reste.

«Ce sera donc le prince Edward qui sera le futur duc d’Édimbourg.

“Il va donc désormais prendre le relais et piloter le programme de récompense du duc d’Édimbourg.”

Il était même à l’avant-garde des célébrations de son 60e anniversaire en 2016.

Lors d’un service religieux du dimanche à la chapelle du domaine de Windsor, Edward a parlé aux journalistes de la mort de son père.

Le royal a déclaré: “Cela a été un peu un choc. Même si on essaie de se préparer à quelque chose comme ça, c’est toujours un choc terrible. Et nous essayons toujours de faire face à cela. Et c’est très, très triste.

“Cela montre bien: il était peut-être notre père, notre grand-père, notre beau-père, mais il comptait tellement pour tant d’autres personnes.”

“Comme toujours. Mais supporter, et encore une fois c’est juste cette vague d’affection pour lui et juste ces belles histoires.”