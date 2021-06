Le prince Charles interrogé par Scotland Yard sur la mort de Diana – « Suivez les preuves ! » | Royale | Nouvelles

in

Lord Stevens, l’ancien chef de Scotland Yard, a révélé qu’il avait été contraint d’interroger le prince de Galles en tant que témoin potentiel dans l’enquête sur la mort de son ex-femme car il devait « suivre les preuves ». Deux ans avant sa mort en 1997, la défunte princesse de Galles a écrit une lettre prédisant sa propre mort – affirmant qu’elle mourrait dans un accident de voiture des suites d’une « défaillance des freins et d’une grave blessure à la tête ».

S’adressant au Daily Mail dans une interview et une série de podcasts Mail + en sept parties, Lord Stevens a déclaré que Charles ne pouvait pas expliquer pourquoi Diana avait écrit la note.

Cependant, il a émis l’hypothèse que sa paranoïa en matière de sécurité pourrait avoir été exploitée par la poursuite constante de l’ancien journaliste de la BBC, Martin Bashir.

“Nous ne savons pas ce que Bashir disait à Diana”, a déclaré Lord Stevens,

“Mais s’il avait mis dans son esprit les craintes qui l’avaient amenée à écrire cette note, c’est ce qui nous a poussés à interviewer Charles.

“Quand nous avons regardé l’interview de Panorama au début de l’enquête, il ne nous est pas venu à l’esprit que Bashir aurait pu faire quelque chose de frauduleux.”

Le mois dernier, une enquête sur la tristement célèbre interview Panorama avec la princesse Diana a révélé de graves actes répréhensibles de la part de la BBC et de Martin Bashir qui ont utilisé de faux documents pour avoir accès à la princesse de Galles.

La lettre de Diana, écrite en octobre 1995, a été laissée dans le garde-manger du palais de Kensington pour son majordome Paul Burrell et a été la plus grande preuve citée par les théoriciens qui pensent que sa mort était un complot.

Parallèlement à une prédiction de sa mort, la lettre prédisait en outre que Charles épouserait leur ancienne nounou, Tiggy legge-Bourke.

LIRE LA SUITE : Statue de Diana : le prince Harry snobé par un expert royal – Devrait-il venir ?

« S’il y avait eu une allégation selon laquelle Bashir aurait produit de faux documents à la princesse Diana, ce qui est une infraction pénale, nous aurions enquêté là-dessus.

« Mon Dieu, nous l’aurions fait. Mais cela n’est sorti que récemment, ce qui est regrettable.

En avril 2008, la police a rendu un verdict selon lequel la mort de Diana était un « homicide illégal [due to the] conduite avec négligence grave des véhicules suivants et de la Mercedes.