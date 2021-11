Le prince Charles interrogé sur la couleur de peau du bébé de Harry et Meghan, selon un nouveau livre

The Royal Fam appelle BS sur un nouveau livre qui prétend prince Charles demandé à haute voix si Meghan et HarryL’enfant de s pourrait avoir le teint foncé.

Christopher Anderson affirme dans un nouveau livre, « Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan », que le jour où Meghan et Harry ont annoncé leurs fiançailles, Charles s’est demandé à haute voix à Camilla « à quoi ressembleraient les enfants Comme? »

Anderson dit que Camilla a été prise au dépourvu et a répondu : « Eh bien, absolument magnifique, j’en suis certain. » Charles n’aurait apparemment pas été satisfait de la réponse et a répliqué : « Je veux dire, à votre avis, quel pourrait être le teint de leurs enfants ? »

Un porte-parole de Palace a déclaré au NY Post : « C’est de la fiction et cela ne vaut pas la peine d’être commenté davantage. »

C’est étrange… comment cette conversation entre Charles et Camilla aurait-elle pu fuir ?

Anderson ne dit apparemment pas dans le livre que Charles est le royal auquel Meghan et Harry faisaient référence lors de leur rencontre avec Oprah, mais l’indication est certainement là.

Comme vous le savez, Meghan a déclaré qu’il y avait « des inquiétudes et des conversations » concernant le teint d’Archie, qui n’était pas encore né. Les conversations auraient eu lieu entre Harry et au moins un Royal.

Anderson revendique également la photo de la reine Elizabeth 86 de Harry, Meghan et Archie vue de la caméra lors de son message de Noël 2019.

L’auteur a déclaré qu’une source du palais a déclaré que la reine avait regardé un tas de photos sur une table et avait déclaré: « Toutes allaient bien sauf une », ajoutant: « Celle-là, je suppose que nous n’avons pas besoin de celle-là. »