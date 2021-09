Le prince Charles lance un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire avec le célèbre chef Jamie Oliver | Royale | Nouvelles

Le futur monarque, 72 ans, s’est associé à Jamie Oliver et Jimmy Doherty, présentateur de télévision et agriculteur, pour sensibiliser les écoles. Le trio a lancé son projet, appelé Food For The Future, qui espère s’attaquer aux problèmes de gaspillage alimentaire dans le pays.

Le programme apprendra aux enfants comment réduire le gaspillage alimentaire pour un « mode de vie plus durable ».

Écrivant pour le Daily Mirror, le prince de 72 ans a déclaré : « Le projet pilote impliquera des élèves des écoles secondaires du sud-ouest et du centre de l’Écosse qui apprendront au cours de l’année d’experts notables comme Jimmy Doherty et son long -ami de temps, Jamie Oliver.

“Ils acquerront une expérience pratique de la culture de fruits et légumes et de l’agriculture, visiteront des usines de transformation des aliments et apprendront à cuisiner des aliments sains d’origine locale.”

Charles a déclaré que le programme vise à donner aux enfants une “compréhension globale du fonctionnement de notre système alimentaire et à découvrir des approches alternatives meilleures pour la nature, les gens et la planète”.

Le prince Charles est un fervent partisan de l’agriculture biologique depuis de nombreuses années.

Au milieu des années 1980, il a pris la décision controversée de passer à l’agriculture biologique, bouleversant de nombreux agriculteurs britanniques.

Cependant, vers le début des années 2000, de nombreux agriculteurs ont eux-mêmes fait le changement et ont adopté des pratiques qu’il avait mises en œuvre deux décennies plus tôt.

“Avec environ la moitié de toutes les terres habitables sur terre utilisées pour l’agriculture, je ne peux pas penser à un secteur plus central pour la survie de la planète”, a déclaré Charles à BBC Radio 4.

« La façon dont nous produisons de la nourriture a un impact direct sur la capacité de la terre à nous soutenir, ce qui a un impact direct sur la santé humaine et la prospérité économique. »