Le prince Charles lance une nouvelle chaîne de télévision quelques mois seulement après l’accord Netflix de 75 millions de livres sterling de Harry | Royale | Nouvelles

Charles espère que le projet mettra en lumière des projets qui changent le monde à travers le monde et qui peuvent aider à transformer les entreprises et aider à rendre le secteur privé plus respectueux de l’environnement.

S’exprimant sur le projet, le prince Charles a déclaré: «J’ai passé une grande partie de ma vie à essayer d’impliquer les gens et les entreprises avec les problèmes et les solutions de la crise climatique.

« RE:TV a donc été créée dans le but de capturer la volonté et l’imagination de l’humanité et de défendre les solutions les plus inspirantes pour la durabilité du monde entier.

« J’espère qu’avec ce partenariat avec [Amazon] Prime Video, nous pouvons apporter ces innovations et idées inspirantes à un public plus large et démontrer ensemble ce qui est possible dans la poursuite d’un avenir durable.

Il est entendu que Charles ne sera pas payé pour sa curation de la nouvelle chaîne.

Dans une brève déclaration décrivant le service, RE:TV a écrit sur son site Web : « RE:TV est une vitrine d’innovations et d’idées inspirantes qui ouvrent la voie à un avenir durable, organisée par le rédacteur en chef, Son Altesse Royale le Prince. Du pays de Galles.”

Le lancement de la chaîne liée à Amazon fait suite à une poussée de la société de plusieurs milliards de dollars pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat au milieu des inquiétudes concernant son empreinte carbone.

Lors d’une réunion avec Boris Johnson la semaine dernière, le président exécutif d’Amazon, Jeff Bezos, a discuté de l’engagement de 1 milliard de dollars de la société en faveur de la conservation.

« Nous devons maintenant concentrer nos efforts et nos actions dans la même direction, dans la plus grande et la plus efficace alliance mondiale que le monde ait jamais connue.

« Il y a de l’espoir, mais nous devons nous ressaisir. Et nous devons nous rappeler : le monde est ce qui nous soutient.