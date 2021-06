Le prince Charles largué de façon spectaculaire après avoir dansé avec Camilla : “Personne ne me traite comme ça” | Royale | Nouvelles

Charles et Camilla, le duc et la duchesse de Cornouailles, sont mariés depuis 16 ans. La course a été cahoteuse pour l’héritier du trône, qui a vécu un mariage tumultueux avec la princesse Diana qui s’est soldé par un divorce désordonné. Charles avait 32 ans lorsqu’il s’est fiancé à Diana et, pendant un certain temps, a été considéré comme le célibataire le plus éligible au monde.

Cette période sera explorée ce soir, dans “Charles et les femmes qui auraient pu être reine” de Channel 5.

L’auteur royal Penny Junor affirme que Camilla était toujours présente dans la vie de Charles et, comme Diana le déplorerait plus tard, l’actuelle duchesse de Cornouailles influencerait le prince de Galles lorsqu’il sortait avec d’autres femmes.

Écrivant dans “The Duchess: The Untold Story”, Mme Junor note comment, lorsque Charles a rencontré Diana en 1980, “il venait de rompre avec Anna Wallace”.

Mme Wallace était une héritière écossaise et aurait rejeté les propositions de mariage du prince de Galles à deux reprises au cours de leur relation.

Elle aurait également largué Charles de manière spectaculaire après l’avoir vu danser avec Camilla.

Mme Junor poursuit: «Charles l’avait emmenée à deux bals successifs, puis dansé avec Camilla pendant la majeure partie des deux soirées.

“Anna l’a largué avec les mots:” Personne ne me traite comme ça – pas même vous. “”

L’auteur royal ajoute: “Il avait maintenant 32 ans. La presse était sur son cas et son père aussi, à qui il ne voulait rien de plus dans la vie que de plaire.”

En 1994, le prince de Galles a admis que sa liaison avec Camilla avait recommencé en 1986 lorsque son mariage avec Diana s’était « irrémédiablement rompu ».

Charles et Camilla se sont finalement mariés en 2005, lorsqu’ils se sont mariés au Windsor Guildhall.

