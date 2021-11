Le prince Charles livre un message d’espoir sur la santé de la reine Elizabeth avant le service du jour du Souvenir

Le prince Charles a fait une brève mise à jour sur la santé de la reine Elizabeth lors d’un événement public jeudi, avant son apparition au service du jour du Souvenir dimanche. Il s’agira de sa première apparition publique depuis un bref séjour à l’hôpital le mois dernier. Cependant, la reine suit les conseils de ses médecins pour alléger son emploi du temps en sautant un autre événement le mardi 16 novembre.

Jeudi, Charles a accueilli des membres du public dans une enseigne de la banque NatWest dans le sud de Londres. Un homme a demandé à Charlies comment allait sa mère. « Elle va… elle va bien, merci », a-t-il dit, rapporte le Daily Mail. Le bref commentaire de Charles est intervenu quelques instants après que le palais de Buckingham a confirmé que la reine assisterait au service annuel du jour du Souvenir au Centopath dimanche. Elle regardera le service depuis le balcon du bâtiment du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, a indiqué le palais.

Et un accueil vraiment chaleureux à l’extérieur de la succursale de Nat West ici à Brixton – Charles a dit à un sympathisant qui s’est enquis de la santé de la reine qu’elle se portait bien. pic.twitter.com/m0r4sC3mT9 – Rebecca English (@RE_DailyMail) 11 novembre 2021

« Compte tenu des récents conseils de ses médecins, la reine a décidé de ne pas assister au service du synode général et à la séance d’ouverture le mardi 16 novembre », poursuit le communiqué du palais. Le prince Edward assistera à la cérémonie à la place pour représenter la famille royale. La reine sautera également le Festival du souvenir au Royal Albert Hall de Londres samedi soir, avec Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, principaux membres de la famille royale. Le prince William et Kate Middleton seront également présents.

La reine Elizabeth, 95 ans, est connue pour être en excellente santé, mais son récent séjour à l’hôpital en octobre a suscité des inquiétudes quant à son état. Elle a été contrainte d’annuler un voyage en Irlande du Nord et n’a pas pu assister au sommet sur le climat COP26. Le palais a seulement déclaré que la peur de la santé de la reine n’était pas liée au COVID-19. C’était sa première hospitalisation en huit ans.

« Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour quelques investigations préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur », a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué le 21 octobre après le Le voyage en Irlande du Nord a été annulé. La reine est retournée au wok fin octobre avant que le palais ne publie une autre déclaration, notant que ses médecins lui avaient dit qu’elle ne pouvait entreprendre que des « tâches légères et de bureau » et des réunions virtuelles, mais qu’elle devrait éviter les visites officielles.

Le 30 octobre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il avait parlé à la reine quelques jours auparavant et qu’elle était en « très bonne » forme. « J’ai parlé à Sa Majesté comme je le fais chaque semaine dans le cadre de mon travail et elle était en très bonne forme », a-t-il déclaré à ITV News. « Ses médecins lui ont dit qu’elle devait se reposer et je pense que nous devons respecter cela et comprendre cela et tout le monde lui souhaite le meilleur. »