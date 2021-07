Le prince Charles lors d’une offensive de charme lors du spectacle des agriculteurs du Yorkshire – “Achetez-lui une pinte!” | Royale | Nouvelles

in

Lors d’un voyage dans le nord de l’Angleterre pour marquer le retour du Great Yorkshire Show, le prince de Galles et Camilla, la duchesse de Cornouailles ont stupéfié les habitants par leur profonde connaissance des problèmes ruraux. Portant une houlette de berger sculptée d’une rose blanche – un cadeau d’une visite précédente il y a 15 ans – le futur roi a étonné les agriculteurs devant le plus grand joyau de la vie rurale d’Angleterre.

Charles a prouvé ses connaissances en interrogeant un éleveur de taureaux champion sur les «licous et les marbrures» de leur animal précieux.

Tom Harrison, dont le taureau Hereford Moralee One Rebel Kicks, pesant plus de 1 500 kg, avait été couronné champion suprême, a déclaré que Charles comprenait « exactement ce dont les agriculteurs ont besoin et veulent ».

Il a ajouté : « J’aurais pu parler à l’homme pendant une heure.

“J’aurais aimé lui acheter une pinte.”

Charles et Camilla ont passé trois heures à visiter le spectacle à Harrogate, où le couple a parcouru les étables et supervisé le jugement des moutons.

Le futur King épris de nature est un fervent partisan de l’agriculture biologique et des questions environnementales.

Charles a été un pionnier pour les premiers agriculteurs ayant pris une décision controversée au milieu des années 80 pour promouvoir l’agriculture biologique – une décision qui n’a été suivie par de nombreux autres agriculteurs qu’au début des années 2000.

S’exprimant auparavant sur BBC Radio 4, le prince Charles a déclaré: «Avec environ la moitié de toutes les terres habitables sur terre utilisées pour l’agriculture, je ne peux pas penser à un secteur plus central pour la survie de la planète.

Le salon a malheureusement été annulé l’année dernière à cause du Covid mais est revenu mardi avec de nouvelles mesures de sécurité et un plafonnement des visiteurs.

Le spectacle rural se termine vendredi après sa toute première course de quatre jours consécutifs.

Cependant, lors de l’événement, Charles a fait un malheureux faux pas lorsqu’il a posé son pied dans une tape de vache plutôt piquante.

Anne Tully, une juge de bétail de Brixham, Devon, a rassuré Charles que c’était un bon signe.

“Je lui ai dit que c’était de la chance, c’est ce que nous disons toujours”, a-t-elle déclaré.