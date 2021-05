Le prince Charles «l’un des premiers donateurs» au fonds vital «Oxygène pour l’Inde» – 1,5 million de livres sterling maintenant récolté | Royal | Nouvelles

Alors que le nombre de cas augmente en Inde, Charles a encouragé le British Asian Trust à mettre en place une initiative pour envoyer des fournitures d’oxygène dans le pays. Charles, qui a fondé la fiducie, s’est entretenu avec le président Manoj Badal le week-end dernier afin de lancer l’appel d’urgence qui a débuté lundi dernier. Grâce à l’intervention de Charles, la fiducie a levé 1,5 million de livres sterling en moins d’une semaine alors que des experts en Inde affirment que le nombre de morts est passé au-dessus de 200000.

Outre les 1,5 million de livres sterling collectés, 10000 personnes sont intervenues pour faire un don au fonds alors que l’Inde se débattait avec des fournitures, des médicaments et des lits d’hôpitaux.

M. Badal a déclaré au Sunday Telegraph: “Il était au téléphone pendant le week-end pour nous inspirer et nous encourager à lancer un appel pour voir comment nous pouvons aider.

“Je pense qu’il a été l’un de nos premiers donateurs.”

Les Indiens britanniques ont exprimé leur crainte de perdre des proches dans le pays puisque 392 488 cas ont été signalés au cours des dernières 24 heures.

Samedi, le pays a signalé samedi un record historique de 401 993 cas alors que la crise continue de s’aggraver.

Un homme du nord-est de l’Angleterre a raconté comment il avait perdu son beau-frère de 61 ans la semaine dernière en raison du manque d’approvisionnement en oxygène.

Il a dit: “Je pense que s’il avait eu de l’oxygène à temps, il aurait survécu.”

La nouvelle de la poursuite de Charles pour encourager les dons intervient alors que le gouvernement britannique enverra 1 000 ventilateurs dans le pays.

Commentant le dernier envoi aujourd’hui, le Premier ministre a déclaré: «Les images terribles que nous avons vues en Inde ces dernières semaines sont d’autant plus puissantes en raison du lien étroit et durable entre les peuples du Royaume-Uni et de l’Inde.

«Je suis profondément ému par la vague de soutien que le peuple britannique a apporté au peuple indien et je suis heureux que le gouvernement britannique ait pu jouer notre rôle en fournissant une assistance vitale.

“Le Royaume-Uni sera toujours là pour l’Inde en cas de besoin.”

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a ajouté: “Ce soutien aidera à répondre de toute urgence à certains des besoins aigus de l’Inde, en particulier l’oxygène des patients.

«Nous sommes déterminés à aider nos amis indiens à l’heure où ils en ont besoin.

«Nous devons tous travailler ensemble pour vaincre Covid-19.

“Personne n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité.”