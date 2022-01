Le prince Charles met en garde contre une situation «de plus en plus grave» dans le premier message du Nouvel An | Royale | Des nouvelles

Prévus pour être partagés sur tous les réseaux sociaux et dans le monde entier dans les ambassades britanniques, les mots du prince pour 2022 ont été inspirés par sa rencontre avec un réfugié. Le prince de Galles, 73 ans, a déclaré : « Alors que nous commençons une nouvelle année, nous pourrions prendre un moment pour nous souvenir des nombreuses personnes dans le monde qui défendent la liberté et les droits humains.

« Dans des endroits comme l’Afghanistan, la Syrie et le Myanmar, entre autres, les menaces et la réalité de la persécution et de l’insécurité politiques et religieuses s’accompagnent d’une situation humanitaire de plus en plus dramatique.

« Face à une telle adversité, des individus incroyablement courageux, des communautés locales et des organisations internationales répondent à de grands besoins en fournissant une assistance vitale.

« Je prie pour des résolutions pacifiques de ces conflits et pour que nous ayons tous le courage de soutenir ceux qui sont dans le besoin, où qu’ils se trouvent.

En 2021, Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, se sont rendus au Moyen-Orient, dont la Jordanie.

Au cours de cette tournée royale, le Prince a rencontré Hudaifa, une réfugiée syrienne de 30 ans qui tentait de commencer une nouvelle vie d’apiculteur en Jordanie.

Hudaifa avait tout perdu pendant la guerre civile syrienne et était en train de reconstruire sa vie grâce à une subvention de l’International Rescue Committee.

Le prince Charles est devenu mécène de ladite organisation caritative en janvier 2020 et a également rencontré d’autres réfugiés dans le passé, grâce à son rôle de président de la Croix-Rouge britannique.

Lors de sa rencontre avec le royal, Hudaifa lui a offert un pot de son miel.

Il a déclaré : « Les gens diront : ‘C’est un grand ami de notre communauté, qu’il s’agisse de la communauté musulmane, hindi ou juive.

« Les gens sont chaleureux avec lui et le rôle qu’il a joué. »

Hitan Mehta, directeur exécutif du British Asian Trust, a ajouté : « Il est très doué pour surmonter n’importe quel fossé. Il a une compréhension très profonde de ces communautés.