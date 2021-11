Le prince Charles mettra Camilla au « premier plan » d’une monarchie allégée | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Katie Nicholl a déclaré que la duchesse de Cornouailles jouait un rôle plus important dans la famille royale. Mme Nicholl a ajouté que l’épouse de Charles était « très audacieuse et courageuse » avec son travail.

Le biographe royal a dit OK ! magazine : « Camilla est de plus en plus présente.

« En 2020 et 2021, nous avons vraiment vu l’émergence de Camilla en tant que duchesse de Cornouailles, avec son propre rôle et sa propre identité, elle a été très audacieuse et courageuse pour les causes qu’elle défend et que nous n’associons peut-être pas toujours à la famille royale. mais elle se sent importante.

« Avec le décès du duc d’Édimbourg et de cette nouvelle monarchie allégée dont nous entendons tant parler, il y a plus de pression sur ces membres de la famille royale pour qu’ils se produisent et soient de haut niveau – c’est une extension de cela. »

La duchesse a récemment prononcé un discours puissant alors qu’elle appelait à l’action pour prévenir la violence à l’égard des femmes.

Camilla a reconnu un certain nombre de femmes décédées dans des circonstances violentes lors d’une réception le mois dernier pour le Shameless ! Festival à la Wellcome Collection à Londres.

Tout en demandant instamment que leurs noms « ne soient jamais oubliés », elle s’est souvenue d’une déclaration de la victime lue au tribunal par la mère de Sarah Everard. Susan, le décrivant comme « saignant ».

La duchesse a déclaré: « Chacune de ces femmes a enduré des tourments inimaginables – et leurs proches qui sont restés sur place continuent de souffrir à la suite de leur mort.

« Le 30 septembre, la mère de Sarah Everard s’est tenue devant le meurtrier de sa fille pour lui faire une déclaration d’impact de victime fulgurante. »

Jeudi, la duchesse a rejoint l’équipe et les stars sur place dans le West Sussex, dont Peter James, écrivain des livres policiers désormais transformés en série télévisée.

Elle a déclaré à l’auteur : « J’adore vos livres. Je les ai tous lus, d’un bout à l’autre. Donc je saurai vaguement ce qui se passe. »

La série est l’une des dernières recommandations du club de lecture en ligne à succès de Camilla, la salle de lecture.