Le prince Charles ne laissera probablement pas le prince Andrew revenir en tant que royal senior 10z viral

12 août 2021 / Publié par : Allison

Prince André est la preuve vivante que parfois, peu importe à quel point vos parents sont riches et puissants, votre privilège sans fin n’est pas toujours en mesure de vous sortir le cul d’une situation délicate. Jusqu’à présent, cela l’a empêché de voir l’intérieur d’une cellule de prison, mais cela n’a pas fait grand-chose pour l’empêcher d’entrer dans l’histoire en tant que celle de la reine Elizabeth fils le plus effrayant. Finalement, la Couronne ira à prince Charles, et pendant un moment, il semblait que le plus gros casse-tête dont Charles était sur le point d’hériter était la décision de savoir quoi faire avec Andrew. Mais grâce à celle de Virginie Giuffre récent procès, la décision la plus difficile de Charles sera de licencier son frère avec un appel téléphonique ou simplement de crier “Au revoir Andy!” de la cour du palais.

Le prince Andrew affirme qu’il n’a jamais été un ami proche avec Jeffrey Epstein, et qu’il ne connaît pas Virginia Giuffre (alors Virginia Roberts), et la photo d’eux ensemble a été photoshopée. Ce n’est pas formidable que la marque personnelle du prince Andrew soit associée à une situation impliquant un pédophile décédé, la prétendue bras droit du pédophile décédé et une victime qui prétend avoir été violée par lui alors qu’elle était mineure. Et en tant que tel, il s’est éloigné de son travail de haut responsable de la vie royale et publique. Mais encore, Andrew pense qu’il peut encore faire un retour, une puissante dose d’illusion quelque peu partagée par son ex-femme excessivement fidèle Fergie.

Il avait été rapporté que Charles et la reine espéraient qu’Andrew pourrait un jour revenir en arrière, tant que le public était prêt à l’avoir. Mais il a ensuite été rapporté que certains membres de la famille royale, comme le futur roi Prince William, encourageaient Charles à lâcher Andrew. Selon le Times, Charles sait que la seule chose pire que « Le violeur accusé, le prince Andrew » sont les mots « Bénéficiaire d’un procès civil fédéral pour des questions relatives au viol présumé de mineur, le prince Andrew », et il a accepté qu’il n’y avait aucun moyen qu’Andrew puisse rester un reconnu partie de la famille royale. via The Times :

Le duc d’York ne reviendra jamais dans la vie publique en raison du procès américain contre lui, alléguant des abus sexuels, a déclaré une source proche du prince de Galles. Charles pense que même si le dossier de Virginia Roberts Giuffre contre le prince Andrew échoue, cela rappelle le risque pour la réputation de la famille royale que représentent les liens du duc avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a déclaré la source.

Cela signifie que lorsque Charles monte sur le trône, les jours d’Andrew en agitant le balcon et en défilant sont officiellement terminés. Du moins selon cette source.

Andrew ne peut pas fuir ses problèmes pour toujours (et il ne devrait pas – sans glandes sudoripares, je peux imaginer qu’il deviendrait dangereusement surchauffé). Il va donc probablement se cacher pendant très longtemps. Mais qu’en est-il de la pauvre Fergie ?? Elle a inlassablement défendu ce (prétendu) fluage grossier pendant des années ! Avec le possible limogeage d’Andrew dans Disgraced Princeville, que lui restera-t-il ? Je suppose qu’elle pourrait toujours essayer de gagner de l’argent rapidement en enregistrant un album country intitulé “Stand By Your Man (That No One Wants Anything To Do With).”

Photo : Wenn.com