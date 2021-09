Le prince Charles ne supportera pas «un instant» les «manigances» d’Andrew | Royale | Nouvelles

in

Un expert royal a affirmé que le prince Charles voudra “être perçu comme fort” après avoir succédé à la reine sur le trône, et adoptera une approche plus ferme du scandale entourant le prince Andrew et la relation avec le prince Harry. Ingrid Seward a déclaré que même si Sa Majesté a pu « naviguer sereinement » à travers cette récente période de turbulences pour la monarchie, le prince de Galles ne tolérera aucune « manigance » qui pourrait avoir un impact sur la réputation de la famille royale.

“Je pense que ce sera très différent, je ne pense pas un seul instant que le prince Charles va défendre toutes ces manigances.

“Je pense que, comme il l’a dit, ce sera une monarchie très allégée et il ne collectera pas de fonds pour des œuvres caritatives pour eux.

“Il n’aura pas le temps pour tout ça, il se concentrera sur le fait d’être monarque et il ne pourra plus s’occuper de ses œuvres caritatives, il sera hors de tout ça.

“Mais je ne pense pas qu’il va supporter que son frère se comporte mal, s’ils l’ont fait ou quelqu’un d’autre d’ailleurs.

“Je pense qu’il devra être assez fort car il est conscient qu’il ne sera probablement pas le roi le plus populaire, certainement pour commencer.

“Il devra être vu comme étant fort et ne supporter aucune bêtise, alors que la reine est là et l’a fait, depuis si longtemps qu’elle est capable de naviguer sereinement dans ces eaux ondulantes.”

Les récents scandales qui ont englouti la famille royale ont été le procès intenté contre le prince Andrew pour abus sexuel et la rupture en cours avec le duc et la duchesse de Sussex.

Le 10 août, une ancienne victime présumée du délinquant sexuel Jeffrey Epstein a déposé une plainte au civil contre le prince Andrew, en vertu de la Child Victims Act de New York.

Virginia Roberts Giuffre affirme que le duc d’York l’a agressée sexuellement à trois reprises, une fois au domicile londonien de l’associée d’Epstein, Ghislaine Maxwell, et deux fois dans les propriétés d’Epstein à Manhattan et dans les îles Vierges américaines.

Elle affirme que le duc a agi en pleine conscience de son âge et qu’elle a été “victime de trafic sexuel”. Au moment de l’agression présumée, Mme Giuffre avait 17 ans, tandis que l’âge légal du consentement dans les îles Vierges américaines reste 18.

Ses avocats ont déclaré: “Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d’abuser d’un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu’il soit tenu de rendre des comptes. “

Le prince Andrew a toujours nié toutes les allégations portées contre lui, déclarant à la journaliste de la BBC Emily Maitlis en 2019 que l’abus supposé “ne s’est jamais produit”.

Il a récemment été aperçu à Balmoral, avec d’autres membres supérieurs de la famille royale, dont la reine et le prince Charles.

Depuis 2019, il a été démis de ses fonctions royales et s’est retiré de la vie publique.

Le prince Charles est également aux prises avec une rupture persistante avec son plus jeune fils, le prince Harry, qui a ouvertement critiqué la famille royale depuis son départ en 2020.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé en janvier de l’année dernière qu’ils se retireraient de leurs fonctions de membres de la famille royale. Depuis lors, ils ont mené une interview révélatrice avec Oprah Winfrey, où ils ont détaillé la rupture de leur relation avec Buckingham Palace.

Les allégations comprenaient la famille royale ignorant la santé mentale de Meghan, refusant à leur fils un titre et refusant d’intervenir auprès de la presse tabloïd.

Cependant, l’accusation la plus dommageable était qu’un membre anonyme de la famille avait fait une remarque raciste sur la couleur de peau de leur fils à naître.

Le prince Harry a continué à mener des interviews où il a ouvertement critiqué son père, et devrait ensuite publier ses mémoires à l’automne 2022.