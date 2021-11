La commentatrice royale Camilla Tominey a déclaré que le prince de Galles allait probablement réduire la monarchie lorsqu’il monterait sur le trône. Mme Tominey a ajouté que Charles voudra « s’assurer que tout le monde fait sa part ».

S’exprimant sur Royal Insight du Telegraph, Mme Tominey a déclaré: « Il y a ce sentiment qu’il veut une monarchie allégée pour s’assurer que tout le monde fait sa part et pas de soi-disant accrocheurs. »

Il y a eu des spéculations au fil des ans sur les plans signalés de Charles pour réduire la famille royale.

Mme Tominey a souligné comment la monarchie s’est déjà rétrécie après que le prince Harry, Meghan Markle et le prince Andrew se soient retirés de leurs fonctions royales.

Elle a déclaré: « D’une part, c’est probablement une bonne idée lorsque Trooping the Color arrive pour nous de ne pas voir un si vaste éventail de membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham, car cela pose alors la question de savoir qui sont tous ces gens et qu’est-ce qu’ils sont Faire.

« D’un autre côté, les échelons supérieurs de la monarchie sont de plus en plus épuisés.

« Nous n’avons donc plus de duc et de duchesse de Sussex, pas de duc d’York et même avant sa mort, le prince Philip s’était retiré de la vie publique et ne faisait donc plus de travail public.

« Cela signifie qu’il y a trop peu de membres de la famille royale pour tout le monde. »

Mme Tominey a également déclaré qu’un « recalibrage de ce que cela signifie d’être royal » était en cours.

« Il va y avoir ce problème avec cette idée qu’il y a trop de travail à faire et pas assez de membres de la famille royale pour le couvrir. »

Les commentaires de Mme Tominey interviennent après que Charles vivra dans un « appartement au-dessus du magasin » à Buckingham Palace lorsqu’il deviendra roi.

S’exprimant le mois dernier, une source a déclaré au Mail on Sunday : « Le point central est : lorsque la reine n’est plus là, comment répartir efficacement deux générations de la famille sur un assez grand nombre de propriétés ?

« Le prince de Galles est fermement convaincu que ces lieux doivent offrir quelque chose au public au-delà du simple fait d’être un endroit où vivre pour les membres de la famille royale.

« Tout est vu à travers le prisme de la question : « Quelle valeur est cette offre au public ? »

« Tout le monde reconnaît que cela n’a aucun sens de gérer autant de résidences, mais si vous les abandonnez complètement, vous ne les récupérerez jamais lorsque Prince George et les jeunes membres de la famille royale grandiront et auront besoin d’un endroit pour vivre. »