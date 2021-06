Le prince Charles parle couramment français alors qu’il rend un hommage émouvant au jour J – VIDEO | Royale | Nouvelles

Charles, le prince de Galles a prononcé un discours époustouflant devant les braves vétérans britanniques d’hier et d’aujourd’hui lors de l’ouverture d’un mémorial à près de 22 500 militaires et femmes sous commandement britannique tués pendant le jour J. S’exprimant en français par liaison vidéo, le Prince s’est adressé à la foule dans le cadre de l’ouverture du nouveau mémorial à l’occasion du 77e anniversaire du débarquement, lorsque, le 6 juin 1944, les forces alliées ont débarqué en Normandie dans l’un des moments les plus emblématiques de La Seconde Guerre mondiale.

Le prince de Galles a déclaré : « Bien que nous soyons obligés de nous rencontrer virtuellement, j’ai été très encouragé d’apprendre que certains d’entre vous ont pu se réunir pour assister en personne au mémorial aujourd’hui.

« Si je peux me permettre, je voulais particulièrement adresser mes premières remarques directement à ceux pour qui la présence aujourd’hui, en personne ou en ligne, compte vraiment

“Je sais à quel point nos incomparables vétérans avaient espéré être en Normandie aujourd’hui pour voir par eux-mêmes leur mémorial.

“Malgré le fait de devoir regarder via une liaison satellite, cela n’obscurcit en rien l’énorme estime que nous portons à nos anciens combattants.”

« Que Dieu bénisse nos anciens combattants, les familles et tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime.

« À la suite des opérations autour du jour J et pendant la bataille de Normandie.

“Mesdames et messieurs, comme les merveilles de la technologie moderne ne pouvaient pas tout faire,

Top ouvre officiellement le mémorial anglo-normand en mon nom.”

Plus à venir…