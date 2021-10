Le prince Charles parle de « curiosité unique » alors qu’il rédige un avant-propos rappelant celui de Meghan | Royale | Nouvelles

Le prince Charles dans le teaser de la COP26 : Entre vos mains

Le futur roi, 72 ans, a écrit une préface pour It’s Up To Us, un livre créé pour aider la jeune génération à comprendre l’importance de mettre la nature au cœur des actions de chacun. Dans son introduction, le prince de Galles a évoqué la « curiosité unique des enfants pour la nature » et notre planète.

Le prince Charles a également déclaré: « Tous les peuples du monde doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garder la nature en bonne santé afin que les humains et les animaux puissent être en bonne santé.

« Cela signifie que nous avons besoin que tous les pays, villes, entreprises et organisations du monde travaillent ensemble. »

L’héritier du trône a également mentionné Terra Carta, la charte de la Sustainability Market Initiative qu’il a lancée plus tôt cette année dans le but de créer une « coalition des volontaires » composée de chefs d’entreprise mettant la durabilité au premier plan de leurs entreprises.

Il a déclaré : « C’est pourquoi j’ai créé la Terra Carta comme feuille de route pour la nature, les gens et la planète. »

Le prince Charles a écrit la préface d’un livre pour enfants (Image: GETTY)

Le prince Charles est l’héritier du trône (Image: GETTY)

Ce livre pour enfants est écrit par Christopher Lloyd et publié par What on Earth Publishing en collaboration avec la Prince’s Foundation – le principal organisme caritatif du prince de Galles.

It’s Up To Us est entièrement axé sur le changement climatique et les problèmes environnementaux les plus urgents actuellement rencontrés par la Terre.

Sa sortie, le 1er novembre, interviendra lors de la COP26, le très attendu sommet des Nations Unies sur le changement climatique qui se déroulera du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow.

Des exemplaires de ce livre, décrit sur sa couverture comme « The Children’s Terra Carta », seront donnés à chaque école primaire en Ecosse.

Meghan Markle lisant The Bench aux élèves d’une école de Harlem, New York (Image: GETTY)

La moitié des bénéfices de la vente sera reversée à la Fondation Princière pour soutenir son action caritative.

Simon Sadinsky, directeur exécutif de la Prince’s Foundation, a déclaré dans un communiqué à l’approche de la publication du livre : « La durabilité est au cœur même de la Prince’s Foundation, nous sommes donc ravis de collaborer avec What on Earth Publishing et l’Initiative des marchés durables sur It’s Up to Us.

« Le livre et l’histoire qu’il raconte arrivent à un moment très important : notre climat change, nos forêts et habitats animaux sont menacés et nos océans sont pollués.

« En tant qu’organisation caritative, nous nous efforçons de trouver les meilleurs moyens possibles pour aider à rétablir l’équilibre entre la nature, les personnes et la planète et nous sommes très impatients de partager cette publication passionnante et importante avec les enfants du monde entier pour les inspirer à mettre la planète d’abord. »

Le prince Charles assistera à la COP26 (Image : GETTY)

Le prince Charles dans un clip publié lors du lancement de « COP26 : In Your Hands » (Image : CLARENCE HOUSE/SKY NEWS)

Cette dernière initiative soutenue par le prince Charles semble faire un clin d’œil au travail d’auteur de Meghan.

La duchesse de Sussex a écrit un livre pour enfants, The Bench, qui est sorti en juin.

Et à l’instar de It’s Up To Us, The Bench présentait des illustrations inclusives réalisées par un artiste primé, Christian Robinson.

Les illustrations du livre du prince Charles ont été réalisées par 33 créateurs divers et primés du monde entier.

La ligne de succession au trône (Image : EXPRESS)

Le prince Charles n’est pas nouveau dans l’industrie de l’édition car il a écrit plusieurs préfaces et livres, dont le roman pour enfants Le vieil homme de Lochnagar qui, sorti en 1980, se concentre sur un vieil homme vivant dans une grotte près de Balmoral.

Le prince de Galles, qui participera à la COP26 aux côtés de son épouse la duchesse de Cornouailles, la reine Kate et le prince William, concentre une grande partie de ses derniers efforts sur la sensibilisation des jeunes à la crise environnementale.

Ce matin, un clip mettant en vedette le prince de Galles a été diffusé pour stimuler le lancement du documentaire de 30 minutes de Sky « COP26: In Your Hands ».

Ce film s’adresse aux jeunes et met en scène six jeunes militants « qui ont tous vu l’impact du changement climatique là où ils vivent et ont des idées sur ce qu’il faut faire pour aider la planète à redevenir saine », a expliqué Charles.

Le prince Charles a commencé à concentrer son travail sur l’environnement au début des années 1970 (Image: GETTY)

Parlant de Prince George, il a également déclaré: « Je suis assez vieux pour avoir un petit-fils.

« Comme vous, il apprend comment le changement climatique est à l’origine des grandes tempêtes, des inondations, des sécheresses, des incendies et des pénuries alimentaires que nous avons vus dans le monde. »

Mentionnant son engagement de cinq décennies pour la cause environnementale, il a déclaré : « Quand j’avais son âge, les gens n’avaient aucune idée des dégâts que nous causions.

« Mais à l’époque où j’étais adolescent, j’ai commencé à voir que si nous n’arrêtions pas de polluer notre planète, nous serions confrontés à un avenir très dangereux.

« C’est pourquoi j’ai passé une grande partie de ma vie à essayer d’avertir que nous devons opérer de manière à faire prospérer la nature, pas à souffrir.

« Nous avons oublié que nous devons remettre dans la nature autant que nous en retirons – et vous avez un rôle important à jouer dans cela. »