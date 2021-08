Le prince Charles parle du jardinier du palais qui a aidé avec son « petit jardin » et celui d’Anne | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 72 ans, raconte comment Fred Nutbeam l’a aidé, lui et sa sœur, la princesse royale, 70 ans, avec leur “petit jardin” pendant leur enfance. S’adressant au poète lauréat Simon Armitage à propos de sa première expérience de la nature, le fils aîné de la reine révèle le rôle important de M. Nutbeam dans un programme qui doit être diffusé ce soir.

The Poet Laureate Has Gone To His Shed de Radio 4 est diffusé à 19h15.

Charles a déclaré: “Il y avait un merveilleux jardinier en chef au palais de Buckingham, il s’appelait M. Nutbeam, plutôt magnifiquement.

“Il était splendide, et nous a un peu aidé, ma sœur et moi, avec le petit jardin que nous avions.”

Il avait déjà été dit que M. Nutbeam avait même poussé les enfants royaux autour du palais de Buckingham dans une brouette.

Un ancien surintendant des parcs royaux, Jim Buttress, a déclaré au Sunday Times en 2016 : « Fred m’a dit qu’il avait l’habitude de pousser Charles, Anne, Andrew et Edward sur le terrain dans une brouette.

M. Nutbeam a travaillé au palais de Buckingham en tant que jardinier en chef pendant près de 25 ans jusqu’à sa retraite en 1978.

Il a également été nommé membre de l’Ordre royal de Victoria par la reine Elizabeth II.

M. Nutbeam est décédé en 1997.

Charles a dit : « Il n’y a rien à battre, y a-t-il, je pense, manger ce que vous avez cultivé ?

“C’est une autre raison pour laquelle je pense toujours qu’il est si important de trouver des moyens d’encourager les enfants à cultiver des légumes et des choses à l’école.”