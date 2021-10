Le prince Charles partage l’histoire d’enfance de la princesse Anne sur un potager « Très amusant ! » | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 72 ans, a parlé au poète lauréat Simon Armitage, 58 ans, de son premier souvenir de la nature pour une émission diffusée en août. Le futur roi a rappelé à M. Armitage comment lui et la princesse royale, 71 ans, se sont « beaucoup amusés » à essayer de faire pousser des tomates sur leur « petit potager ».

« Ma sœur et moi avions un petit potager à l’arrière d’une frontière quelque part », a-t-il déclaré.

« Nous nous sommes beaucoup amusés à essayer de faire pousser des tomates sans succès, et des choses comme ça. »

Charles a également affirmé que sa sœur et lui avaient reçu l’aide d’un ancien jardinier « splendide » de Buckingham Palace.

Fred Nutbeam, décédé en 1997, a travaillé comme jardinier royal pendant près de 25 ans avant de prendre sa retraite en 1978.

Le prince Charles a déclaré à M. Armitage: « Il y avait un merveilleux jardinier en chef au palais de Buckingham, il s’appelait M. Nutbeam, plutôt magnifiquement.

« Il était splendide, et nous a un peu aidé, ma sœur et moi, avec le petit jardin que nous avions. »

M. Nutbeam aurait même poussé les enfants de la firme autour du palais de Buckingham dans une brouette.

L’ex-surintendant des parcs royaux Jim Buttress a déclaré au Sunday Times en 2016: « Fred m’a dit qu’il avait l’habitude de pousser Charles, Anne, Andrew et Edward sur le terrain dans une brouette. »

Simon Armitage s’est rendu à la ferme du Prince de Galles Carmarthenshire, Llywynywrmod, pour leur interview.

Charles a déclaré à M. Armitage « c’est merveilleux de descendre » dans la maison qu’il a achetée en 2006.

Il a ajouté: « Et j’aime venir en hiver quand je peux le week-end.

«Et je me promène dans les Brecon Beacons et j’explore, ce qui est magique, et je me fraye un chemin à travers un grand nombre de moutons partout.

« C’est très spécial parce que c’est plus un chalet. »