Le prince Charles partage quelle chanson lui a donné une « envie irrésistible de se lever et de danser » | Royale | Nouvelles

S’exprimant dans l’émission Music & Memories With HRH The Prince Of Wales, Charles a révélé quelles chansons lui ont donné la fièvre de la danse.

Le prince de Galles a rappelé que Givin’ Up, Givin’ In de The Three Degrees était un ancien favori.

“Il y a longtemps, [the song] utilisé pour me donner une envie irrésistible de me lever et de danser », a-t-il déclaré.

Charles a sélectionné 12 autres chansons qui seront jouées lors de la diffusion du programme demain.

La liste comprend La Vie En Rose d’Edith Piaf, Upside Down de Diana Ross, The Voice d’Eimear Quinn, The Click Song de Miriam Makeba, You’re A Lady de Peter Skellern, La Mer de Charles Trenet, Bennachie de Old Blind Dogs , Lulu’s Back In Town de Dick Powell, et They Can’t Take That Away From Me de Fred Astaire & Ginger Rogers.

Un autre favori sélectionné est Don’t Rain on My Parade de Barabara Streisand, qui tient une place particulière pour Charles lorsqu’il a rencontré l’actrice et chanteuse américaine il y a près de 50 ans.

Se rappelant avoir été totalement captivé par un jeune Streisand en 1974, Charles a déclaré que la chanson était « pleine de souvenirs spéciaux ».

«Je n’oublierai jamais son talent éblouissant et effervescent ainsi que la vitalité et l’attrait uniques de sa voix et de son talent d’actrice.

Le prince Charles a poursuivi en discutant de l’importance de la radio hospitalière pour les patients pendant la pandémie.

Il a déclaré : « À tout moment, la radio hospitalière fournit un service inestimable aux patients, au personnel et aux familles.

«À l’époque actuelle, alors que nous avons dû faire face aux effets de cette terrible pandémie, le rôle de la radio hospitalière a été encore plus important, et je sais qu’elle a été d’une valeur incommensurable pour connecter les gens, apporter confort et compagnie, et dans remonter le moral des gens quand cela est nécessaire.

Le programme sera diffusé dimanche à midi dans environ 180 hôpitaux à travers le Royaume-Uni.