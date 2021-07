Le prince Charles “pas vraiment impressionné” par la légende locale lors de la visite annuelle de la Wales Week | Royale | Nouvelles

in

Jeudi, lors d’un voyage en solo dans la paroisse de Nevern, juste à l’est de Newport, le prince de Galles a eu droit à une visite de l’église St. Brynach, qui abrite une légende particulière entourant un mystérieux if saignant. Cependant, selon le ministre de l’église, Stephen Watkins, Charles, amoureux de la nature, était plus intéressé par l’arbre que par la légende.

M. Watkins a déclaré au magazine People : « Il n’était pas vraiment impressionné par les légendes.

« Il était plus intéressé par les raisons botaniques pour lesquelles il saigne.

«Je lui ai dit qu’après les fortes pluies que nous avons eues en mai, j’ai remarqué qu’il arrivait beaucoup plus.

“Je pense que c’est de l’eau de pluie qui se mélange au bois de cœur.”

On pense que l’arbre a vécu dans l’enceinte de l’église pendant plus de sept siècles et qu’il « saigne » un lent filet de sève rouge épaisse depuis des centaines d’années.

Il existe de nombreuses interprétations différentes de la légende, mais une histoire populaire suggère que l’arbre est un mémorial magique.

Selon l’histoire, un homme innocent a été pendu à l’arbre, mais avant sa mort, il a dit aux passants que l’arbre saignerait à sa mémoire pour toujours.

Cependant, M. Watkins croit en une raison plus religieuse – que l’arbre reflète et montre de la sympathie pour le sacrifice du Christ.

La célébration devait avoir lieu l’année dernière mais a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19.

En 1920, l’Église du Pays de Galles est devenue une partie indépendante de la communion anglicane après des siècles d’appartenance à l’Église d’Angleterre.