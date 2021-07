Le prince Charles ‘peut souhaiter que le titre de duc d’Édimbourg revienne à Louis’ avant le remaniement royal | Royale | Nouvelles

in

Le prince Charles “a son propre style”, selon Richard Fitzwilliams

Le désir du prince Charles de rationaliser la monarchie peut fournir une explication à l’affirmation selon laquelle le prince de Galles ne veut pas transmettre le titre de duc d’Édimbourg à son jeune frère, selon le commentateur royal Richard Kay. Les rumeurs de plans du prince Charles, jamais confirmées par Clarence House, pour réorganiser et moderniser la structure de la famille royale lorsqu’il deviendra roi ne pouvaient voir que les principaux membres de la firme portant des titres – lui-même, Camilla et les Cambridges.

En conséquence, M. Kay a fait valoir que Charles préférerait peut-être voir son petit-fils et probablement son futur prince royal travailler porter le titre de son père plutôt que le prince Edward et, peut-être, son fils James, le vicomte Severn.

Il a écrit dans le Daily Mail : « Le portefeuille caritatif de Charles est rationalisé lorsqu’il sera roi et cette même approche médico-légale est appliquée à ce que la famille royale fait pendant son règne.

“Comme cela va certainement réduire les effectifs, cela signifie que moins de membres de la famille royale effectuent des engagements.

“C’est donc dans un contexte de monarchie allégée que le prince a développé des idées sur les membres de la famille royale qui travaillent, leurs titres et la manière dont ils s’intègrent dans sa vision d’une Grande-Bretagne moderne.

Le prince Charles voudra peut-être transmettre le titre de duc d’Édimbourg au prince Louis, a déclaré un expert (Image: GETTY)

Le prince Edward est le plus jeune fils de la reine (Image: GETTY)

“Quelqu’un proche de Charles m’a dit que plutôt que plus de titres royaux, le prince préfère moins.

“Si Edward héritait du titre d’Édimbourg, il passerait alors à son propre fils, James, le vicomte Severn, qui est élevé pour s’attendre à une vie en dehors de la famille royale.

“Le titre d’Édimbourg, créé par le roi George I pour son petit-fils, Frederick, a été relancé deux fois (par la reine Victoria pour son deuxième fils Alfred, et par George VI pour le prince Philip) et Charles peut même souhaiter qu’il aille à son propre petit-fils, Prince Louis.”

Charles a hérité de tous les honneurs du prince Philip après sa mort le 9 avril, y compris le titre emblématique de duc d’Édimbourg de son père.

Le prince Edward, Lady Louise et Sophie s’adressant à la presse au lendemain de la mort du prince Philip (Image: GETTY)

Lorsqu’il deviendra Roi, ses titres fusionneront avec la Couronne et il lui appartiendra de décider s’il les octroiera à ses proches ou les laissera en suspens.

En 1999, lors des noces d’Edward et Sophie, le palais de Buckingham a déclaré que la reine, Philip et Charles avaient “convenu que le prince Edward devrait recevoir le duché d’Édimbourg en temps voulu, lorsque le titre actuel détenu par le prince Philip finira par revenir au Couronner.”

Cependant, une source a affirmé au Sunday Times que la transmission de l’ancien titre de Philip de Charles à Edward est loin d’être une affaire conclue.

Ils ont dit: “Le prince est le duc d’Édimbourg tel qu’il est, et c’est à lui de décider ce qui arrive au titre. Cela n’ira pas à Edward.”

Le prince Charles est devenu duc d’Édimbourg après la mort du prince Philip (Image: GETTY)

Edward et Sophie sont devenus le comte et la comtesse de Wessex après leur mariage (Image: GETTY)

Une autre source a ajouté : « Édimbourg n’ira pas à [the Wessexes] en ce qui concerne le prince.

Le palais est resté muet sur cette question, Clarence House déclarant au magazine People : “Toutes les histoires de cette nature sont des spéculations et aucune décision finale n’a été prise.

“Il serait inapproprié et irrespectueux envers la reine de commenter les questions d’adhésion et nous maintiendrons notre politique de longue date de ne pas le faire.”

Edward et Sophie se souvenaient précédemment du moment où feu le duc d’Édimbourg leur avait demandé d’envisager de prendre son titre.

Le prince Charles est l’héritier du trône (Image: EXPRESS)

S’adressant au Daily Telegraph, la comtesse de Wessex a déclaré que Philip leur avait demandé lors d’une visite qu’il avait rendue au couple quelques jours après leurs fiançailles.

Elle a déclaré: “Il est littéralement entré directement et a dit:” D’accord. J’aimerais beaucoup que vous envisagiez cela. “”

Le prince Edward a également décrit la possibilité de recevoir le titre de duc d’Édimbourg comme « doux-amer ».

Il a déclaré: “C’est un rôle très doux-amer à assumer parce que la seule façon dont le titre peut m’arriver est après le décès de mes deux parents.

Le prince Philip aurait demandé au prince Edward d’hériter de son titre de duc d’Édimbourg (Image: GETTY)

“Il doit d’abord revenir à la Couronne.”

En juin, lors d’une interview à la BBC, Edward, qui a pris la tête du Duke of Edinburgh Award, avait également subtilement mis en doute l’avenir du titre de Duke of Edinburgh.

Parlant de reprendre le titre de son défunt père, il a déclaré: “Oui, c’était bien en théorie il y a longtemps, quand c’était une sorte de chimère de mon père et bien sûr, tout dépendra de si oui ou non le prince du Pays de Galles, quand il deviendra roi, le fera donc nous attendrons et verrons. »

Interrogé sur les fonctions du rôle, il a répondu: “Oui, ce sera tout un défi.”