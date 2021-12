Le prince Charles plaisante avec des paparazzi à Windsor « Tu es sûr que tu es censé sortir ? » | Royale | Des nouvelles

Le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, ont assisté au service de Noël à Windsor après que la reine a annoncé cette semaine qu’elle ne se rendrait pas à Sandringham pour les vacances. Le prince de Galles était parmi les premiers membres de la famille à arriver et on pouvait le voir échanger des plaisanteries avec les paparazzi qui attendaient à l’extérieur de l’église. Camilla a souhaité un joyeux Noël aux photographes avant que le prince Charles ne se joigne à quelques plaisanteries.

Alors que les paparazzi souhaitaient au couple un joyeux Noël, le prince de Galles a plaisanté : « Es-tu sûr que tu es censé sortir ? »

La blague avait la duchesse de Cornouailles et les photographes en points de suture, l’un d’eux ripostant: « Je suis de service, monsieur! »

L’échange était beaucoup plus poli que les coups précédents que le prince Charles avait pris à la presse alors qu’il était dehors en public.

Lors d’un photocall aux côtés du prince William et du prince Harry en 2005, ce qu’il a accepté en échange d’une pause tranquille dans les Alpes avec ses fils.

Alors que les photographes prenaient le relais, certains membres de la presse ont posé des questions au prince de Galles, notamment au correspondant royal de la BBC, Nicholas Witchell.

S’adressant au documentaire de Channel 5 « Scandal at the Palace », l’expert royal Richard Kay a déclaré: « Nicholas Witchell, un correspondant royal distingué et vétéran de la BBC, a posé la première question et elle concernait le mariage et combien il attendait avec impatience. ce.

« Et Charles, pour une raison quelconque, n’a pas pu s’empêcher de répondre avec une dose de sarcasme. Il a commencé par dire: ‘Oh, vous en avez entendu parler, n’est-ce pas?’

« Ce n’était pas ironique, c’était plus que ça, il y avait un petit côté. Sarcastique. »

« Nicholas Witchell est devenu l’histoire plutôt que Charles, William et Harry devenant l’histoire. »

Mais le jour de Noël, le prince Charles s’est empressé de se retirer dans la chapelle St George, où il a ensuite été rejoint par le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex avec leurs deux enfants.

Le duc et la duchesse de Gloucester ont également assisté au service de Noël avant de rejoindre la reine pour célébrer.