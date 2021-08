Le prince Charles plante un énorme Union Jack dans le jardin de la maison écossaise Dumfries House | Royale | Nouvelles

in

De nouvelles photographies de la résidence du prince Charles en Écosse montrent que le futur roi a planté des légumes en forme d’Union Jack, a révélé The Mail on Sunday. Les parterres de légumes maintenant complets de Dumfries House marquent le drapeau vieux de 415 ans.

L’Union Jack vert décrit clairement à la fois la croix de St George et le sautoir écossais.

La maison Dumfries, située à 153 miles au sud de Balmoral, a été sauvée par le prince de Galles en 2007 lorsque le duc de Rothesay a rénové le bâtiment du XVIIIe siècle.

La propriété de 2 000 acres est ouverte aux visites publiques depuis 2008.

Le geste patriotique survient quelques mois seulement après que les lecteurs du journal national anti-Royaume-Uni ont gémi que la famille royale était entrée dans «la campagne toxique de l’Union contre l’indépendance de l’Écosse».

La reine s’était déjà retrouvée impliquée dans le débat passionnant au nord de la frontière.

Lors du référendum sur l’indépendance de 2014 en Écosse, Sa Majesté a exhorté ses 5,5 millions de sujets écossais à « réfléchir très attentivement à l’avenir » avant de se rendre aux urnes.

Alors que la reine a ensuite publié une déclaration affirmant que le palais était resté impartial, son intervention a été célébrée par le résident de l’époque au numéro 10.

L’ex-Premier ministre David Cameron s’est dit « ravi » des propos de la reine Elizabeth.

Moins d’une semaine plus tard, les Écossais ont voté « Non » à l’indépendance à 55 % contre 45 %.

Le prince William a également été accusé de s’être trop impliqué dans le débat constitutionnel.

Plus tôt cette année, le duc de Cambridge a rencontré l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown.

L’ancien premier ministre du SNP, Alex Salmond, a déclaré que la rencontre montrait un « mauvais jugement » et a suggéré que des « syndicalistes désespérés » tentaient d’influencer le prince William.

Le prince Charles aurait également exprimé des inquiétudes voilées concernant l’indépendance de l’Écosse.

Après que le prince de Galles a publié une vidéo de lui en train de lire Auld Lang Syne lors de Burns Night, l’experte en langage corporel Judi James a déclaré: “La version du prince n’est pas amusante et malgré un petit sourire en coin vers la fin de son récital, il emploie le langage corporel et des indices de tonalité vocale et des indices suggérant qu’il devrait y avoir des messages lus ici au sujet du référendum proposé pour retirer l’Écosse du Royaume-Uni.

Il a déjà été rapporté que le prince Charles avait fait campagne pour le Parti national écossais lorsqu’il était étudiant à Gordonstoun.

L’auteur royal Ingrid Seward a déclaré : « Charles est devenu un fervent partisan des nationalistes.

«Vêtu de son kilt Stewart, il a parcouru le terrain pendant la« campagne », criant« Écosse pour toujours »,« liberté pour les Écossais »et« à bas la règle de Whitehall.

“Avec ses autres partisans politiques, il a brandi une banderole disant ‘Votez pour les nationalistes écossais’.”

Clarence House a nié que Charles avait fait campagne pour le SNP.