Le prince Charles prépare le changement climatique avec Jeff Bezos quelques jours après le lancement de la fusée spatiale | Royale | Nouvelles

La réunion a eu lieu deux jours après que le fondateur d’Amazon était en Turquie pour célébrer le 66e anniversaire du milliardaire Bill Gates alors que le couple passait des vacances sur des super yachts. Lauren Sanchez, la petite amie du multimilliardaire, a rejoint le prince et M. Bezos, le trio dégustant une boisson chaude à la Dumfries House.

sur l’environnement, tout en coûtant des milliards, M. Bezos a déclaré à l’époque que ses plans à long terme étaient conçus avec une « vision environnementale ».

« Nous devons prendre toute l’industrie lourde, toute l’industrie polluante et la déplacer dans l’espace, et garder la Terre comme ce beau joyau d’une planète qu’elle est », a déclaré M. Bezos après le lancement de sa fusée, New Shepard.

Complétant le prince de compliments pour son travail sur le changement climatique lors de la rencontre avec l’héritier du trône, M. Bezos s’est adressé à Twitter après la discussion.

Il a déclaré: « Le prince de Galles est impliqué dans la lutte contre le changement climatique et la protection de notre beau monde depuis cinq décennies – bien plus longtemps que la plupart. »

M. Bezos a ajouté : « Nous avons eu l’occasion de discuter de ces questions importantes à la veille de la #COP26 – à la recherche de solutions pour guérir notre monde, et comment le @BezosEarthFund peut aider. »

Plus tôt dans la journée, le prince Charles a prononcé un discours à Rome pour le sommet du G20 – qui a vu le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron se réunir avant la Cop26 – avant de prendre également un jet privé pour Glasgow .

M. Bezos, qui a promis 10 milliards de dollars à son Fonds pour la Terre visant à lutter contre le changement climatique, alors qu’il était en Turquie, aurait voyagé de Govoka à la station balnéaire de Fethiye en hélicoptère privé.

Le carburéacteur utilisé pour propulser les hélicoptères émet 21,095 livres de dioxyde de carbone par gallon brûlé.

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi avec fureur, notant que Bezos et Gates contredisaient leurs propres déclarations sur la nécessité de lutter contre le changement climatique.

La rencontre entre le prince Charles et Bezos intervient également malgré le fait que le fils du prince de Galles – le prince William – ait critiqué le mois dernier la course à l’espace milliardaire.

Le duc de Cambridge a semblé réprimander la compétition – qui a vu Blue Origin défier SpaceX d’Elon Musk et Virgin Galactic de Richard Branson pour apporter des innovations à la viabilité des voyages spatiaux – alors qu’il parlait des problèmes actuels du climat.

« Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre », a déclaré le prince.

Dimanche, le prince Charles a exigé des mesures contre le changement climatique alors qu’il avertissait les dirigeants mondiaux qu’ils avaient une « responsabilité écrasante » envers les générations à naître lors du sommet du G20 à Rome à la veille de la conférence Cop26.

Le prince Charles est depuis longtemps un défenseur de la lutte contre le changement climatique.

Comparant l’action nécessaire pour lutter contre le changement climatique à celle d’une guerre, le prince de Galles a déclaré : « Nous devons nous mettre sur ce que l’on pourrait appeler un pied de guerre.

L’héritier du trône a déclaré aux dirigeants mondiaux qu’il était « impossible de ne pas entendre les voix désespérées des jeunes » exigeant une action.

Il a averti que le sommet de Glasgow est le « saloon de la dernière chance » pour limiter le réchauffement climatique.