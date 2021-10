Le prince Charles prêt pour un rôle clé après les problèmes de santé déchirants de la reine | Royale | Nouvelles

Sa Majesté a été priée de ne pas assister au sommet sur le climat à Glasgow après une récente maladie. Maintenant, un expert royal a suggéré que le prince de Galles assisterait à la COP26 avec le prince William.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que le monarque « sera très désolé » de ne pas assister au sommet.

Il a ajouté: « Comme elle l’a montré avec ses émissions l’année dernière, elle peut transmettre un message de manière si impressionnante lorsqu’elle parle virtuellement.

« En tant que chef d’État du pays hôte, elle le fera sans aucun doute pour la COP26.

« Le prince de Galles, célèbre pour ses références environnementales, sera présent, tout comme le prince William, dont le prix Earthshot est une contribution unique à ce problème crucial. »

Mardi, le palais de Buckingham a confirmé que Sa Majesté n’assisterait pas à la COP26 sur avis des médecins.

Un communiqué a déclaré: « Suite aux conseils de se reposer, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor.

«Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception du soir de la COP26 le lundi 1er novembre.

« Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré. »

Cela survient après que Charles ait eu un appel téléphonique avec le Premier ministre pakistanais Imran Khan avant le sommet sur le climat.

Selon un article sur Twitter de M. Khan, republié par Clarence House, les deux hommes « ont échangé des points de vue » sur la COP26.

Dans un fil, le bureau du Premier ministre a déclaré : « SAR le prince de Galles a exprimé sa gratitude au gouvernement britannique pour le soutien et la facilitation du Pakistan dans l’évacuation de ses ressortissants et autres d’Afghanistan.

Charles a également exhorté le Premier ministre australien Scott Morrison à assister au sommet, le qualifiant de « saloon de la dernière chance ».

Dans une interview avec la BBC, le prince de Galles a été interrogé sur le fait que M. Morrison ne confirmait pas s’il y assisterait.

Il a déclaré : « Eh bien, c’est ce que j’essaie de dire tout le temps, et le fait est que c’est une berline de la dernière chance, littéralement.

« Parce que si nous ne prenons pas vraiment les décisions qui sont vitales maintenant, il sera presque impossible de rattraper le temps perdu. »

L’expert royal Natalie Oliveri a également affirmé que William « s’intensifiait vraiment » depuis que Sa Majesté a été invitée à se reposer.

Elle a déclaré dans l’émission TODAY: « Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, ils ont tous été vus à l’aéroport d’Heathrow jeudi, ils revenaient de vacances en famille.

« Maintenant, ils étaient arrivés jeudi, le même jour où la reine Elizabeth est sortie de l’hôpital de Londres, tant de gens voient cela comme se précipitant pour être aux côtés de la reine.

« Jusqu’à présent, on ne nous dit pas qu’il y a lieu de s’inquiéter, mais le prince William est l’un des membres de la famille royale qui s’intensifie vraiment, prenant en charge ces fonctions royales.

« Il prend apparemment en charge les domaines de Balmoral et de Sandringham en l’absence de la reine, ce sont des travaux que son grand-père le prince Philip aurait fait avant son décès, donc vraiment William se prépare à être roi un jour bien sûr après son père. »