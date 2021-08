Le prince Charles, 72 ans, est le plus ancien héritier apparent de l’histoire britannique, mais devrait toujours hériter du trône de la reine Elizabeth II, 95 ans, après sa mort. Charles est à bien des égards un royal progressiste et il est entendu depuis longtemps qu’il souhaite réduire la société lorsqu’il deviendra roi.

Dans l’état actuel des choses, les membres supérieurs de la monarchie – dont le prince William, 39 ans, et Kate, duchesse de Cambridge, 39 ans, la princesse Anne, 70 ans, et Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, et le prince Edward, 57 ans – sont bien connus au public britannique tout comme leur travail pour soutenir la couronne.

Cependant, il existe une pléthore de membres de la famille royale, dont beaucoup sont des cousins ​​​​de la reine, qui exercent des fonctions royales et dont les salaires sont payés par la Couronne.

Ces membres moins connus de la monarchie comprennent le duc de Kent, le duc et la duchesse de Gloucester et la princesse Alexandra, entre autres.

On prétend souvent que le plan de Charles visant à réduire le nombre de membres de la famille royale en activité réduirait les coûts pour le contribuable britannique.

L’universitaire a ajouté: “Par conséquent, pourquoi la vision du prince Charles pour la monarchie est plus importante à comprendre avant de s’inquiéter de l’adhésion.

“La perception est une chose, ce qui la motive en est cependant une autre, et voici le nœud du problème.

“Nous, le public britannique, exigeons la présence royale – en tant que présidents, mécènes, coupe-ruban et tireurs de corde.

“Cela a entraîné l’enrôlement de membres de la famille royale au-delà de la famille principale pour répondre à nos besoins.”

Le 1er avril 2012, la façon dont les fonctions officielles de la Reine étaient financées a changé.

Le nouveau système de financement appelé « subvention souveraine » a remplacé la liste civile et les trois subventions d’aide (pour les voyages royaux, les communications et l’information et l’entretien des palais royaux) par une subvention annuelle consolidée unique .

Le financement de la subvention souveraine provient d’un pourcentage des bénéfices réalisés par le portefeuille immobilier de la reine, le domaine de la Couronne et a été initialement fixé à 15 %.

Abordant l’évolution du financement royal au cours des dernières années, M. MacMarthanne a déclaré: “Avec le temps, alors que la prochaine génération est arrivée en ligne, nous avons commencé à nous plaindre des coûts et des cintres inutiles pour traire le train de sauce, et des appels au changement ont été lancés, et ainsi la reine a commencé à payer des impôts et à rembourser les membres de la famille qui assumaient des devoirs royaux à partir de ses fonds privés. »

M. MacMarthanne a fait valoir que l’incertitude du public britannique quant à ce qu’il attend de la monarchie est le problème plutôt que la société elle-même.

Il a ajouté: “Cette conversation est un exemple d’essayer de résoudre la quadrature du cercle, mais rarement, voire jamais, la cause du problème est prise en compte: nous.

“Nous voulons le gâteau proverbial et ensuite le manger.

« Le fait est que si les dernières décennies se passent, nous ne serons jamais heureux ou satisfaits, la monarchie coûtera toujours trop cher quel que soit le nombre pour certains, et s’il n’y a pas trop de gens qui se bousculent, ce sera qu’il y aura sont trop peu nombreux pour faire pour nous ce que nous voulons pour les autres.

“Encore une fois, c’est pourquoi il est plus important de savoir et de comprendre quelle est la vision du prince Charles pour la monarchie que de savoir qui en sera membre.

“À moins que la vision ne change, plusieurs membres seront nécessaires; et si des changements sont apportés, ils satisferont notre besoin et notre intérêt insatiables pour les personnes royales.”