La semaine dernière, CBS a diffusé son interview très attendue d’Oprah Winfrey avec Meghan et Harry, qui a attiré près de 18 millions de téléspectateurs. Au cours de l’émission de 90 minutes, le duc et la duchesse de Sussex ont exprimé leurs griefs en public contre la famille royale. Dans un aveu surprenant, Harry révéla qu’il se sentait «déçu» par son père, qui, selon lui, refusait de prendre ses appels pendant un certain temps.