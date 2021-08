Le prince de Galles, à la suite des incendies de forêt qui ont ravagé la Grèce, a répété des appels aux entreprises pour qu’elles agissent contre le changement climatique. Charles a précédemment déclaré qu’il était préoccupé par la façon dont la prochaine génération, y compris le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, souffrirait de la catastrophe climatique.

Charles a déclaré que “le temps presse rapidement” pour lutter contre le changement climatique afin de préserver l’environnement pour les générations futures.

Notant la conférence COP26 en novembre, le prince de Galles s’est dit inquiet pour ses enfants et petits-enfants.

Il a déclaré : « C’est pourquoi la COP26 est d’une importance cruciale pour notre survie même sur cette planète de plus en plus surchauffée, ce qui préoccupe à juste titre et à juste titre nos enfants et petits-enfants.

« La ‘coalition des volontaires’ se joint à moi pour espérer que la conférence apportera les décisions transformationnelles et la feuille de route pour le changement que réclame notre planète. »

Un écrit pour le Daily Mail a déclaré qu’il n’y avait “pas d’alternative” et que les entreprises devaient désormais en faire plus.

Il a écrit : « Nous devons faire tout notre possible dans le peu de temps qui nous reste pour éviter l’énorme catastrophe climatique qui a déjà commencé à se manifester de la manière la plus terrifiante, plus récemment en Méditerranée.

« Les dirigeants mondiaux, travaillant en étroite collaboration avec le secteur privé, ont le pouvoir de faire la différence.

« La COP26 leur offre l’opportunité de le faire avant qu’il ne soit enfin trop tard. »

En février, Charles a également soutenu un examen du gouvernement par l’économiste Partha Dasgupta, qui appelait à comprendre comment les économies affectent négativement l’environnement.

Il a déclaré à l’époque dans une discussion en ligne via la Royal Society : « Nous avons un devoir de protection absolu envers cette planète.

“Nous savons que jour après jour, nous détruisons rapidement le tissu du monde naturel pour nous-mêmes, pour nos enfants et petits-enfants, et testons cette planète jusqu’à la perturbation…

“C’est de la pure folie de continuer sur cette voie. L’examen séminal de Sir Partha Dasgupta est un appel à l’action auquel nous devons tenir compte, pour mesdames et messieurs, il tombe sous notre surveillance et nous ne devons pas échouer.”

Cela vient après que l’expert royal Katie Nicholl a suggéré que le prix du changement climatique du prince William inspiré par JFK serait son héritage durable.

S’adressant à True Royalty TV, Mme Nicholl a expliqué que le prix Earthshot du prince William est le projet qui définira le futur roi.

Elle a déclaré : « L’héritage de William, qui s’inspire de [President] Le prix Moonshot de Kennedy…

“J’essaierai de trouver des solutions pour fondamentalement réparer notre planète.

“Cela devient donc l’héritage du futur roi.”