Le prince Charles promet de mettre Harry «dans le froid» s’il attaque davantage la reine | Royal | Nouvelles

Il a été rapporté que la reine est “profondément bouleversée” par les attaques “très personnelles” du duc de Sussex contre la famille royale. Les commentaires du prince Harry sur la parentalité de son père, le prince Charles et “la suggestion que son père ne sait pas mieux en raison de la façon dont il a été élevé”, ont troublé le monarque. S’adressant au Daily Mail, une source royale a déclaré: “La grand-mère du prince Harry a pris cela très personnellement et est profondément bouleversée par ce que Harry a dit.”

La source a ajouté: “Charles voudra s’engager, mais il est juste de dire que ce que Harry a dit dans les deux entretiens avec Oprah a été considéré comme très dur au sein de la famille.

«Si Harry devait attaquer la reine d’une manière plus personnelle, Charles resserrerait les rangs avec la reine sans aucun doute et Harry serait dans le froid.

Les derniers commentaires du prince Harry sur sa famille dans la nouvelle série documentaire The Me You Can’t See ont suscité plus d’inquiétude.

Dans la nouvelle série Apple TV, le prince Harry a déclaré que son père lui avait permis, lui et le prince William, de «souffrir» dans leur enfance.

Un ami du prince Charles s’adressant au Daily Mail a déclaré: “Le prince Charles est avant tout un gentleman et un père dévoué.”

La source royale a déclaré que l’un des objectifs du prince Charles était de rechercher la réconciliation avec son fils.

La source a déclaré: “Il se sentira misérable.

«Il veut rechercher la réconciliation.

“Il n’est pas du tout vindicatif.”