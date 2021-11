Le prince Charles rapportant des bouteilles d’eau bénite pourrait être un indice pour le baptême de Lilibet | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 73 ans, et Camilla, 74 ans, ont visité le Jourdain le premier jour du voyage et des rapports affirment que le couple prévoit de ramener «cinq ou six douzaines» de bouteilles d’eau bénite du ruisseau. Le Daily Mail a rapporté que le futur monarque prévoyait de ramener de l’eau bénite pour les futurs baptêmes royaux, avec la possibilité qu’elle soit destinée au baptême de la fille du prince Harry.

Le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli bébé Lilibet Diana en juin et depuis sa naissance, il y a eu une vague de spéculations sur le baptême.

Plus précisément, on ne sait pas où les Sussex accueilleront le baptême – que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même pas du tout.

Le frère de Lilibet, Archie, est né en mai 2019 et baptisé à la chapelle de Windsor deux mois plus tard.

L’archevêque de Cantorbéry a baptisé le jeune royal lors d’une cérémonie intime devant un petit groupe d’amis et de famille.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry « clairement » est « beaucoup plus heureux » aux États-Unis

Cependant, M. Mkhjian a révélé qu’il ne savait pas exactement pour qui ils seraient utilisés.

Il a poursuivi : « Je ne savais pas.

« Je ne voulais pas demander.

« Mais ils ont dit que nous voulions que les enfants soient baptisés plus tard.

« De futurs baptêmes, oui.