Le prince Charles « redoutait » le dîner en tête-à-tête prévu avec Harry lors de son retour au Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

La source proche de Charles a déclaré au Daily Mail qu’il espérait éclaircir l’air avec Harry et aplanir tout problème. Ils ont dit que Charles «craignait» la réunion proposée. On ne sait pas si cela a eu lieu.

Le prince Harry est retourné seul au Royaume-Uni fin juin afin de dévoiler une statue de la princesse Diana avec son frère au palais de Kensington le 1er juillet.

Au moment du dévoilement, le prince Charles serait en Écosse.

Cependant, la source a suggéré que le prince de Galles avait l’intention de retourner à Londres pour combler leur fossé.

Les assistants royaux de Charles ont refusé de confirmer qu’une réunion avait eu lieu, mais la suggestion selon laquelle le couple était disposé à créer des plans de réunion suggère que le prince Harry tient à combler le fossé avec le cabinet.

Le prince Harry et Meghan Markle ont déménagé aux États-Unis après leur décision de prendre du recul en tant que membres de la famille royale.

Le duc et la duchesse de Sussex ont déclenché la colère de la famille royale à la suite de leur interview explosive avec Oprah Winfrey plus tôt cette année.

De plus, une série d’accusations et de commentaires ont depuis émergé sur la vie du couple avec les Royals.

Harry était particulièrement critique envers le prince Charles qu’il accusait de le faire « souffrir ».

Il a en outre accusé la famille royale de “négligence totale” lorsque lui et sa femme ont demandé de l’aide.

Dans les docuseries, The Me You Can’t See, Harry a déclaré: “Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, peu importe, c’est juste un silence total, une négligence totale.”

Cependant, des experts ont suggéré qu’au cours des derniers mois, Harry souhaitait étendre un rameau d’olivier avec le cabinet.

Une façon dont Harry l’a déjà fait est de nommer sa nouvelle fille Lilibet en l’honneur de sa grand-mère.

Duncan Larcombe a déclaré au Sun: «En choisissant le nom d’enfance de la reine, Harry et Meghan ont donné à leur fille le plus royal des noms.

«Pour beaucoup, un tel clin d’œil spécifique à Sa Majesté sera considéré comme le premier grand rameau d’olivier offert par les Sussex depuis Mexit.

“Un signe peut-être que Harry et Meghan sont désireux de construire des ponts.”