Le prince Charles « redoute » les mémoires de Harry alors que le duc « ronge » le rôle du futur roi | Royale | Des nouvelles

Le prince Charles et le prince Harry partagent une relation tendue depuis que le duc de Sussex a annoncé que lui et Meghan Markle quitteraient leurs postes de direction. Dans l’interview explosive avec Oprah Winfrey en mars, le duc de Sussex a affirmé qu’il avait été coupé par son père et que le prince de Galles avait cessé de prendre ses appels. Avec la publication des nouveaux mémoires l’année prochaine, des inquiétudes auraient émergé quant à l’impact que de nouvelles revendications pourraient avoir sur le futur roi.

L’expert royal Richard Kay a affirmé que des craintes particulières avaient fait surface au sujet du livre « ébranlant » les efforts de Charles pour gagner le public avant qu’il ne succède à la reine.

S’adressant à Palace Confidential, M. Kay a déclaré: « Je pense que la difficulté pour le prince Charles, chaque fois que maintenant Harry ouvre la bouche, il a vu saper la crédibilité de son père.

« Et cela doit saper leur relation.

« Ils ont à l’horizon la perspective de l’autobiographie ou des mémoires de Harry – nous ne savons pas ce qu’il va y avoir. »

Il a poursuivi: « Mais nous savons qu’il a passé un certain temps à creuser la relation de sa mère avec son père.

« Ils doivent redouter la publication de ce livre et ce que cela signifiera.

« Nous nous rapprochons du fait que le prince de Galles devienne monarque et chaque fois que ces situations embarrassantes éclatent avec son fils, cela rappelle aux gens pourquoi ils ont eu des problèmes avec la perspective de Charles comme roi. »

M. Kay a noté que le prince de Galles avait fait des efforts importants depuis la mort de la princesse Diana en 1997 pour récupérer le soutien du grand public.

La querelle amère qui a éclaté entre le couple à l’approche de leur divorce a divisé la population entre les partisans du prince Charles et de la princesse Diana.

La relation du couple est devenue si tendue que leurs échanges dans la presse sont devenus connus sous le nom de La guerre des Windsor.

Au fil des ans, des rapports ont émergé affirmant que la reine était devenue si préoccupée par l’impact que la dispute entre son fils et sa femme pourrait avoir sur la famille royale qu’elle leur a ordonné de divorcer.

Et après la mort tragique de Diana, le prince Charles a été contraint de lancer une campagne de relations publiques sans relâche pour gagner le soutien de son mariage avec son épouse Camilla, la duchesse de Cornouailles.

M. Kay a poursuivi: « Il a fait de son mieux au cours des 15, 20 dernières années pour essayer de se consacrer à nouveau à ses futurs sujets, mais il y a évidemment des difficultés.

« Les gens n’ont toujours pas pardonné ou oublié les années Diana, et le rappel constant de Harry sur le passé en fait une période de transition vraiment délicate pour Charles. »

Les mémoires du prince Harry sur sa vie dans la famille royale et les conséquences de son déménagement en Amérique du Nord seront publiées l’année du jubilé de platine de la reine.

Le prince Charles et le prince William dirigeront les efforts pour célébrer les 70 ans de Sa Majesté sur le trône avec un week-end de quatre jours rempli d’événements marquant l’occasion spéciale.

