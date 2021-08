Le prince Charles remplace la reine et fait une déclaration déchirante sur Haïti | Royale | Nouvelles

Le prince Charles a écrit une poignante lettre de solidarité au Dr Ariel Henry, Premier ministre d’Haïti. Dans une lettre portant l’insigne héraldique du prince de Galles, le royal a déclaré : « Je voulais que vous sachiez ce que nous ressentons pour vous et tout le peuple d’Haïti à la suite de la tragédie dévastatrice d’un autre tremblement de terre, poursuivi de près par cette terrible tempête tropicale en au milieu d’une pandémie en cours.

« Sachant à quel point le peuple haïtien a dû endurer ces dernières années, nos pensées vont à tous ceux qui ont tragiquement perdu des membres de leur famille, ainsi que leurs maisons, ou qui ont été blessés.

“Nous vous adressons, à vous et à votre peuple, nos plus sincères condoléances en ce moment si douloureux.”

Cette lettre personnelle a été partagée sur Twitter par Mockbul Ali OBE, l’ambassadeur britannique en République dominicaine et en Haïti.

Le diplomate a également déclaré que le Royaume-Uni soutenait Haïti pendant cette période difficile en fournissant des kits d’abris et un éclairage d’urgence aux personnes touchées par le tremblement de terre.

De plus, la Royal Navy fournit une plate-forme pour l’effort de secours, a-t-il ajouté.

La lettre du prince de Galles au Dr Henry arrive alors que la reine est en vacances à Balmoral.

Alors qu’elle se trouve dans son domaine privé écossais, la femme de 95 ans continue de s’acquitter de ses tâches quotidiennes en tant que souveraine, notamment en recevant la boîte rouge du gouvernement.

Cependant, elle délègue normalement à d’autres membres du Cabinet d’autres missions.

LIRE LA SUITE: L’aveu sincère d’Edward à propos de Kate: “Ça ne sera jamais facile!”

Haïti a été frappé par un séisme dévastateur de magnitude 7,2 le 14 août.

La secousse massive a détruit au moins 136 800 bâtiments et a coûté la vie à plus de 2 200 personnes.

Selon l’UNICEF, plus d’un demi-million d’enfants ont été touchés par cette catastrophe.

Ce tremblement de terre a jusqu’à présent été considéré comme la catastrophe naturelle la plus meurtrière de 2021 et la pire catastrophe à frapper Haïti depuis le tremblement de terre de 2010.

A NE PAS MANQUER

Deux jours après le tremblement de terre, Haïti a été touchée le 16 août par des pluies torrentielles et des inondations provoquées par la dépression tropicale Grace.

Cette tempête a entravé les efforts de sauvetage et a laissé de nombreux villages déconnectés.

Le prince Charles, défenseur des causes environnementales depuis plus de 50 ans, a souvent évoqué les catastrophes naturelles liées au changement climatique ces dernières années.

En septembre 2020, il a publié un message vidéo depuis son domicile écossais dans lequel il a appelé à “une action rapide et immédiate” pour lutter contre la crise climatique.

Le prince de Galles a ajouté: “Cela devient maintenant une catastrophe globale qui éclipsera l’impact de la pandémie de coronavirus.

“La pandémie mondiale est un signal d’alarme que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’ignorer.”

Plus tôt ce mois-ci, l’héritier du trône a exhorté les chefs d’entreprise à passer au vert pour sauver la planète d’une catastrophe.

Dans un article rédigé pour le Daily Mail, le prince de Galles a également mentionné Haïti, déclarant : « J’ai perdu le compte du nombre de catastrophes liées aux conditions météorologiques qui ont frappé tant de pays à travers le Commonwealth et au-delà.

“J’ai des souvenirs déprimants d’avoir vu de mes propres yeux la dévastation dans les Caraïbes en 2017 après avoir été frappée par deux ouragans de catégorie cinq la même semaine.

“Maintenant, nous voyons Haïti frappée par la tempête tropicale Grace, aggravant la dévastation causée par le tremblement de terre qui a tragiquement fait tant de vies.

« Les incendies, les inondations et les sécheresses de plus en plus graves qui ont touché l’Australie le montrent très clairement : notre planète est en crise et, où que vous soyez, aucun pays n’est à l’abri.

“Il y a trop d’années que je ne me souviens pas, j’ai essayé de mettre en garde contre les immenses risques que nous courions – en particulier pour les générations futures et pour le monde naturel dont nous dépendons – en ne prenant pas au sérieux ce que disaient les scientifiques.”