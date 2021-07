Le prince Charles renforce son rôle royal et remplace la reine lors de fiançailles précieuses | Royale | Nouvelles

in

Le prince Charles, 72 ans, est le futur roi de Grande-Bretagne et a remplacé mercredi sa mère lors d’un engagement très important. Les cérémonies d’investiture ont été reportées pendant la pandémie, mais ces dernières semaines, la princesse Anne, 70 ans, et maintenant Charles, 72 ans, ont suppléé la reine Elizabeth II, 95 ans, et ont remis les honneurs en personne.

Clarence House a partagé la nouvelle du dernier engagement de Charles sur Twitter en écrivant : “Ce matin, près de 40 récipiendaires méritants ont été récompensés pour leurs réalisations lors d’une cérémonie d’investiture au palais St James.

“Ceux qui ont été honorés aujourd’hui comprenaient l’acteur et dramaturge Natasha Gordon qui a reçu un MBE.”

La famille royale a également branché l’engagement important de Charles sur les réseaux sociaux.

Le compte officiel du Palais a tweeté des photos de certaines des personnes que vous avez reçues avec le message :

“Félicitations à tous ceux qui ont reçu un honneur du prince de Galles lors de l’investiture d’aujourd’hui.

“Natasha Gordon a reçu un MBE pour Services to Drama – sa première pièce Nine Night a fait d’elle la première dramaturge noire britannique à être produite dans le West End.”