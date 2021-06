Le prince Charles répertorie ses meilleurs choix de livres pour le club de lecture en ligne de Camilla – Cinq titres | Royale | Nouvelles

in

Le prince de Galles a choisi un mélange de titres pour le club de lecture en ligne de sa femme – allant d’une lettre d’amour à la Roumanie aux récits d’anciens dirigeants de la Rome impériale – qui seront présentés à partir de lundi. La salle de lecture de la duchesse de Cornouailles, lancée en janvier de cette année, est un club de lecture virtuel qui permet à Camilla de partager sa liste de lecture avec les fans.

La page Instagram du club de lecture (@duchessofcornwallsreadingroom) a gagné un nombre modéré d’abonnés par rapport aux autres canaux de médias sociaux de Royal – avec environ 112 000 abonnés.

Pendant cinq jours, l’un des titres du livre de Charles sera publié chaque jour sur le site de la salle de lecture de Camilla sur Instagram, avec une explication de Charles sur la raison pour laquelle les cinq sont importants pour lui.

Son premier choix, Le long de la voie enchantée, a été écrit par un ami William Blacker, un écrivain et conservateur de l’architecture qui vit en Roumanie.

Le prince de Galles a rencontré M. Blacker lors d’une visite en Roumanie en 2017 où il travaillait à la préservation des bâtiments, églises et autres joyaux architecturaux menacés du pays.

Charles a régulièrement passé des vacances en Roumanie et y a acheté une propriété.

Son deuxième choix est une saga en temps de guerre, The Battle Of The Atlantic de Jonathan Dimbleby, qui a déjà écrit une biographie sur Charles.

Un autre titre est Lustrum, le deuxième livre de Robert Harris dans la trilogie de Cicéron sur les machinations des personnalités de la Rome impériale.

Le tome Napoléon: L’homme derrière le mythe d’Adam Zamoyski est le quatrième choix de Charles, et Voyages avec moi-même et un autre – Cinq voyages depuis l’enfer, est les récits sombres et drôles de Martha Gellhorn sur ses voyages souvent désastreux à travers le monde.

Au cours de l’événement, la duchesse de Cornouailles a pris le temps d’organiser une heure du conte spéciale pour les écoliers de la région, où elle a lu le livre classique pour enfants « Elmer the Patchwork Elephant ».

L’événement a eu lieu dans le cadre de son rôle de patronne du National Literacy Trust, un organisme de bienfaisance travaillant avec les écoles pour aider les enfants défavorisés à améliorer et à développer leurs compétences en lecture.