Le prince Charles répond au scandale de l’argent contre les honneurs – “Aucune connaissance de l’offre présumée!” | Royale | Nouvelles

Michael Fawcett, l’un des plus proches collaborateurs du prince Charles, a temporairement démissionné de son poste de directeur général de la Prince’s Foundation, après que des informations lui aient attribué un honneur pour un magnat saoudien.

Par le passé, Cheikh Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz a fait plusieurs dons à six chiffres à la fondation Prince’s Trust.

Il a reçu un CBE en 2016 du prince Charles.

Cependant, au cours du week-end, il a été signalé que M. Fawcett avait signé une lettre proposant de faire une demande pour que M. Mahfouz soit fait chevalier (KBE) et d’aider à soutenir ses espoirs de citoyenneté britannique.

La lettre était datée d’août 2017 et reconnaît la « générosité actuelle et la plus récente » du cheikh.

Un porte-parole du prince de Galles a déclaré lundi: “Le prince de Galles n’a pas connaissance de l’offre présumée d’honneurs ou de citoyenneté britannique sur la base d’un don à ses œuvres caritatives et soutient pleinement l’enquête actuellement en cours par la Fondation du prince.”

Une porte-parole de Prince’s Trust a déclaré : “La Prince’s Foundation prend très au sérieux les allégations qui ont récemment été portées à son attention et l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête.

“Nous sommes incroyablement fiers du travail caritatif de la Prince’s Foundation et de l’impact positif qu’il a sur nos bénéficiaires à travers le Royaume-Uni et à travers le monde.

“Nos programmes d’éducation et de formation, en particulier, profitent à plus de 15 000 personnes chaque année et fournissent à nos étudiants les compétences et la confiance nécessaires pour trouver un emploi ou créer leur propre entreprise.”

M. Fawcett a commencé son service royal en 1981 en tant que valet de pied de la reine, devenant sergent valet de pied puis assistant valet de Charles.

Il a été innocenté des allégations d’inconduite financière concernant la vente de cadeaux royaux en 2003.