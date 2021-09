Le prince Charles révèle la conversation finale avec le prince Philip

Un nouveau documentaire sur le défunt prince Philip arrive à la BBC, et sa famille a parlé de ses derniers jours dans de nouvelles interviews. Prince Philip: The Royal Family Remembers sera diffusé le 22 septembre sur BBC One, et dans l’une des interviews, le prince Charles a parlé de sa dernière conversation avec son père avant son décès le 9 avril à l’âge de 99 ans. parle de ton anniversaire”, admet avec émotion le prince Charles dans l’interview.

Charles explique qu’à son âge avancé, Philip était assez malentendant, il a donc dû se répéter plus fort. « Nous parlons de votre anniversaire ! Et s’il y aura une réception ! » Philip a eu une réponse sèche caractéristique: “Eh bien, je dois être vivant pour ça, n’est-ce pas?” Charles répond tristement “Je savais que tu dirais ça!”

Le prince William partage également une histoire amusante sur son temps avec son grand-père. Ils étaient sur le domaine de la reine Balmoral et sont tombés sur un groupe de jeunes marchant, et Philip a décidé de leur parler. “Il s’est arrêté, a baissé sa vitre et a dit : ‘Bonjour. Comment allez-vous ?'”, dit William. “Auquel le plus petit jeune homme à l’arrière s’est retourné et a effectivement dit:” Faites du jogging sur grand-père! “” Philip a trouvé l’interaction hilarante, disant à William: “La jeunesse d’aujourd’hui!”

Même le prince Harry a participé au documentaire, retranscrivant sa partie de Californie, se souvenant de Philip pour avoir toujours été « sans vergogne lui ». Il a également félicité son grand-père d’avoir tant soutenu sa femme, la reine. “Du point de vue de ma grand-mère, avoir quelqu’un comme ça sur son épaule pendant 73 ans de mariage – ça ne va pas mieux que ça”, a-t-il souligné.

Kate Middleton et le prince William ont fait le point en août sur leur situation après la mort du prince Philip. Une lettre reçue en réponse à un message de condoléances a révélé la gratitude du couple royal pour les nombreux messages qu’ils ont reçus depuis le décès de Philip début avril. Gert’s Royal Replies a partagé la réponse dans laquelle le duc et la duchesse de Cambridge ont remercié ceux qui leur ont envoyé des mots d’amour pendant cette période difficile.

“Le duc et la duchesse de Cambridge vous remercient pour vos aimables paroles après la mort du duc d’Édimbourg”, lit-on dans la note selon PEOPLE. “Leur Altesse Royale a été incroyablement émue par les nombreux messages attentionnés qu’ils ont reçus ces dernières semaines. Leur grand-père et arrière-grand-père bien-aimés leur manqueront tous, mais votre message a apporté un grand réconfort en cette période difficile.”